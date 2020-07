Naya Rivera présumée morte, sa mère au plus mal

La nouvelle est un véritable choc pour les fans de la série Glee. Depuis mercredi 8 juillet, l’actrice Naya Rivera est portée disparue après une sortie en bateau avec son fils de 4 ans Josey. Retrouvé seul, le petit garçon a expliqué aux autorités que sa mère serait partie nager mais qu’elle n’est jamais revenue. Selon le Dailymail, le petit garçon aurait été retrouvé endormi sur le bateau à la dérive. La police locale poursuit les recherches pour tenter de retrouver le corps de Naya Rivera, qui est à ce jour présumée morte : "Si le corps s'est emmêlé dans quelque chose sous l'eau, il est possible qu'il ne remonte jamais à la surface", a déclaré jeudi soir le shériff Kevin Donoghue lors d'une conférence de presse, ajoutant qu'il "ignorait" si le corps serait un jour découvert : "Le but est toujours de ramener le corps de Madame Rivera à sa famille afin qu'elle puisse faire son deuil".

"La mère de Naya est effrayée"

Un vrai coup dur pour les proches de Naya Rivera, surtout pour sa mère. Si Yolanda Rivera a pu retrouver son petit-fils, la disparition de sa fille est compliquée à gérer : "La mère de Naya est effrayée et inquiète et a tendu la main à ses proches tard (mercredi soir) pour prier pour le retour de Naya", a déclaré un proche de la famille à Us Weekly. En attendant d’en savoir plus, plusieurs stars ont réagi à la disparition de Naya Rivera, à commencer par Demi Lovato : "S’il vous plaît, priez pour que Naya Rivera soit retrouvée saine et sauve", a-t-elle écrit sur Instagram, tandis qu’Heather Morris, sui jouait dans la série Glee avec l’actrice a indiqué : "Nous avons besoin de toutes les prières que nous pouvons pour ramener notre Naya à la maison avec nous. Nous avons besoin de tout votre amour et votre lumière". De son côté, Léa Michèle n’a toujours pas réagi.

Par Alexia Felix