Naya Rivera présumée morte : Un corps retrouvé au lac Piru

Le casting de Glee est en plein deuil depuis plusieurs jours. Le 8 juillet dernier, Naya Rivera a disparu lors d’une sortie en bateau avec son fils Josey sur le lac Piru en Californie. Rapidement, la police locale a fait savoir qu’elle était à présent à la recherche du corps de la jeune femme qui est présumée morte : "Il y a beaucoup d'arbres, de plantes et autres qui sont sous l'eau et qui peuvent s'emmêler. Cela rend le lac dangereux pour les plongeurs et rend les recherches compliquées. Si le corps s'est emmêlé dans quelque chose sous l'eau, il est possible qu'il ne remonte jamais à la surface. Le but est toujours de ramener le corps de Madame Rivera à sa famille afin qu'elle puisse faire son deuil", a déclaré il y a quelques jours le shériff Kevin Donoghue lors d'une conférence de presse.

Une conférence de presse à 14h

Et alors que les recherches se sont poursuivies, un corps a finalement été retrouvé ce lundi 13 juillet : "Dernières nouvelles : un corps a été retrouvé au lac Piru ce matin. L'opération est en cours. Une conférence de presse aura lieu à 14 h au bord du lac", a fait savoir le shérif du comté de Ventura sur Twitter. Il faudra donc attendre encore avant de savoir si ce corps en question est bien celui de l’actrice de Glee. Quelques heures avant cette découverte, Heather Morris, interprète de Brittany Pierce, s’était livrée sur les dernières nouvelles sur les recherches : "J'ai parlé au shérif Eric Buschow et soyez rassurés, ils usent de tous les moyens pour retrouver notre Naya. J'ai la totale assurance qu'ils font tout ce qu'ils peuvent et même plus".

Happening now: A body has been found at Lake Piru this morning. The recovery is in progress. A news conference will take place at 2 pm at the lake. — Ventura Co. Sheriff (@VENTURASHERIFF) July 13, 2020

Par Alexia Felix