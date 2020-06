NCIS : ce qu’il s’est passé entre Pauley Perrette et Mark Harmon

En 2018, après 15 ans dans la peau d’Abigail Sciuto, Pauley Perrette quittait la série qui l’avait fait connaître "NCIS". A l’époque, elle avait lâché un tweet laconique pour expliquer les raisons de son départ, révélant avoir subi "plusieurs agressions physiques". Le 7 juin 2019, l’actrice décidait de briser le silence toujours sur Twitter. "Non, je ne reviendrai plus jamais ! (S’il vous plait, ne me posez plus la question ?) Je suis terrifiée par Mark Harmon et il m’a attaqué. J’en fais des cauchemars", écrivait-elle avant de dévoiler un cliché d’un visage tuméfié appartenant à un membre de l’équipe de "NCIS". "Vous pensiez vraiment que j'allais faire marche arrière ? Vous vous trompiez. CECI est arrivé à l'un de mes partenaires et je me suis battue comme un diable pour que cela ne se reproduise plus. Pour protéger mon équipe", indiquait Pauley Perrette. "J'ai été agressée physiquement pour avoir dit NON ? ! Et j'ai perdu mon boulot", révélait-elle.

L’actrice "attaquée" physiquement par Mark Harmon

Dans un autre tweet, elle rassurait ses fans en indiquant être passée à autre chose. "Je suis dans une nouvelle série, et je me sens protégée et heureuse", écrivait-elle. Les fans de la série et de l’actrice savent enfin ce qui a précipité le départ de Pauley Perrette de NCIS. A noter que Mark Harmon n’a jamais donné sa version des faits. Quant à CBS qui produit la série, sa présidente Kelly Kahl déclarait en août 2019 : "Je ne peux pas parler de ce à quoi elle fait référence dans ses tweets. Elle est venue nous voir il y a deux ans avec un problème sur son lieu de travail. Nous avons immédiatement enquêté et nous avons résolu l’incident à la satisfaction générale", indiquait-elle sur TV Line.

Par Non Stop People TV