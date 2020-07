NCIS : Pauley Perrette accuse Mark Harmon de “racisme”, “homophobie” et “misogynie”

Elle incarnait Abby Sciuto, personnage haut en couleur et attachant dans NCIS. L’annonce du départ de Pauley Perrette en 2018 a créé une onde de choc chez les fans du show américain. Si les raisons de son départ ne sont pas très claires, l’actrice évoque à l'époque "plusieurs agressions physiques". Elle finit par s’expliquer sur Twitter quelques mois après son départ. Et c’est à Mark Harmon, ancien partenaire à l’écran et star de NCIS, que Pauley Perrette s’en prend. Elle écrivait notamment : "Je suis terrifiée par Mark Harmon et il m’a attaquée. J’en fais des cauchemars". Lundi 21 juillet, la comédienne a fait de nouvelles révélations sur Twitter.

Vanity Fair publie une enquête sur le licenciement de Peter Lenkov, ancien producteur de la série accusé de comportement abusif et toxique. Pauley Perrette partage alors l’article et met en cause Mark Harmon indirectement. "Excellent article de Vanity Fair. J’étais consciente de ses abus (Peter Lenkov, ndlr) depuis longtemps. Certains mots sont exactement ceux que moi et plein d’autres personnes avons été amenées à dénoncer aux ressources humaines de CBS concernant les abus de cet autre gars pendant une décennie mais que la chaîne continue de soutenir. Ah oui, l’argent avant la morale comme toujours".

Si "cet autre gars" semble désigner Mark Harmon, l’actrice publie un deuxième message et dénonce son comportement : "Des paroles si racistes, misogynes et homophobes que je n’ai jamais révélées car elles sont trop blessantes, ont été prononcées sur ce plateau. Et vous vous demandez pourquoi j’ai démissionné ? Ces producteurs sont toujours là. Tous. Lui y compris". La production n’a pas réagi à ces accusations tout comme Mark Harmon.

