Nehuda de nouveau en couple avec Ricardo : ses explications sur Instagram

Après leur rencontre dans les Anges de la télé-réalité 8, Nehuda et Ricardo ont enchainé les ruptures et les réconciliations, jusqu’à l’annonce de la grossesse de Nehuda. Une affaire de maltraitance sur leur fille Laïa avait mis leur amour à rude épreuve. Malgré tout, ils étaient parvenus à continuer leur histoire d'amour. Mais en début d'année, Nehuda a fait des révélations chocs sur son compagnon, annonçant au passage leur séparation. Elle l'a ainsi accusé de violences conjugales et de racisme. Des accusations démenties dans la foulée par le principal intéressé. Il y a peu, Ricardo a fait savoir sur les réseaux sociaux qu'il était en mission reconquête. Une tentative de réconciliation qui semble avoir porté ses fruits. En effet, mardi 30 juin 2021, Nehuda a posté un long message dans sa story Instagram dans lequel elle a fait savoir qu'elle s'était remise en couple avec Ricardo.

"Oui, j'ai souffert avec Ricardo"

"L'espoir de fonder une famille, de la chérir, de me battre jusqu'à la mort, de la faire passer en premier, de vieillir avec la personne que j'ai choisie est visiblement plus fort que mon amour propre, mais je le vis bien", a-t-elle écrit. Et de poursuivre : "Je me dois d'être honnête et de vous dire qu'au mois de décembre, même si je pense qu'il le méritait, je lui ai fait quelque chose que beaucoup d'hommes n'auraient pas pardonné. Oui, j'ai souffert avec Ricardo. Mais pour des vraies choses, des vrais actes. Et temps que je l'aime et qu'il m'aime, je ne veux pas m'avouer vaincue pour une histoire qui, je veux le croire, sera un jour une belle éraflure".

Afin de vivre cet amour pleinement - et pour éviter une future crise conjugale - Nehuda a sollicité l'aide de professionnels, comme elle l'a révélé dans la suite de son message. "On a besoin d'aide, de l'aide extérieur. On sait que l'on n'y arrivera pas seuls donc on se fait aider, chacun de notre côté et ensemble, par des spécialistes. Ça fait 5 ans. Un jour ça fera 15 ans, puis 35 ans. Et à 75 ans, je suppose qu'on aura moins d'énergie pour se prendre la tête comme on le faisait", a-t-elle confié.

Par Clara P