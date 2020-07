On n'est pas couché : Laurent Ruquier explique les raisons de l'arrêt de l'émission

Ce samedi 4 juillet, Laurent Ruquier va présenter pour la dernière fois son émission "On n'est pas couché". Après 14 ans en deuxième partie de soirée tous les samedi sur France 2, l'animateur souhaite entreprendre de nouveaux projets. Des succès d'audiences au début, le rendez-vous a ensuite connu des saisons plus compliquées. "J'ai envie de voir autre chose, de reprendre ma liberté", avait confié Laurent Ruquier au Parisien à l'annonce de cette décision. Après l’enregistrement de sa dernière émission, l'animateur s'est confié au Parisien sur les raisons de l'arrêt d'ONPC.

"ONPC s'est aseptisé et assagi"

Si tourner la page lui procure "un peu d'émotion, mais surtout la fierté de ce qu'on a fait, d'avoir eu autant d'invités…", Laurent Ruquier a déploré qu'au fil des années, la liberté n'a plus été la même. "À cause de l'utilisation que l'on fait des réseaux sociaux. Aujourd'hui, le moindre pas de travers peut faire un scandale qui ne le mérite pas. Par la force des choses, 'ONPC' s'est aseptisé et assagi", a regretté l'animateur qui a pu constater "l'évolution de ce qu'on ne peut plus dire aujourd'hui à la télé" à travers son émission. Bien qu'il n'a pas de regret, Laurent Ruquier a admis que "faire cette émission était de plus en plus difficile", au regard de ce que ses chroniqueurs ont pu endurer durant leur passage. "J'ai aussi trouvé injuste la campagne contre la chroniqueuse Vanessa Burggraf, très douée", a-t-il confié, en ajoutant : "On oublie parfois combien ce rôle de chroniqueur était compliqué à tenir chaque samedi. Christine Angot a été taxée de racisme, quand on connaît son œuvre et sa vie, c'est lamentable! Je ne l'ai pas supporté". Pour se réinventer, Laurent Ruquier ne va pas quitter sa case horaire du samedi soir. L'animateur va revenir à la rentrée sur France 2 avec une nouvelle émission "On est en direct", qui comme son nom l'indique sera en direct pour ne pas être en décalage avec l'actualité. Un atout qui avait manqué à ONPC.

Par Marie Merlet