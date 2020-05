On n’est pas couché : Léa Salamé réagit à l’arrêt de l’émission

Cette saison sera finalement la dernière pour ONPC. Après 14 ans d’antenne, l’émission de Laurent Ruquier va tirer sa révérence : "Quoi qu'il arrive, malgré la fin du confinement ou non, la reprise des tournages ou la possibilité d'une rentrée décalée, ONPC s'arrêtera à la fin du mois de juin", a fait savoir François Ouisse, chroniqueur spécialisé dans les médias, dans l'émission On refait la télé sur RTL en avril dernier. Une information rapidement confirmée par Laurent Ruquier dans le Parisien : "On n'est pas couché s'arrêtera en juin prochain, et c'est ma décision. Cela fait vingt ans que je collabore avec Catherine Barma. J'ai envie de voir autre chose, de reprendre ma liberté". Face à la nouvelle, Léa Salamé a fait des confidences lors d’un entretien avec Timothée Vienne dans son interview "TéléTravail".

"Laurent Ruquier en avait un peu marre"

Léa Salamé, qui a été chroniqueuse dans ONPC de 2014 à 2016, a révélé ne pas avoir été surprise par l’annonce de Laurent Ruquier : "Ça ne m'a pas étonné des masses parce que je sais que Laurent Ruquier en avait un peu marre. Je pense que ça a été une émission hyper importante et je pense que c'est extrêmement difficile aujourd'hui de créer une marque en télévision. Pendant une semaine, on parlait de ce qui s'était passé samedi soir chez Ruquier". Léa Salamé a par ailleurs salué l’audace du programme de France 2 : "C'est la seule émission qui avait le courage d'aller repérer une petite gonzesse de chaîne d'info et de la balancer sur le premier talk-show de France en lui disant 'Allez maintenant vas-y, donne ton avis à un réalisateur sur son film’. Je leur disais tout le temps "Mais qui je suis moi pour dire à un réalisateur qui a bossé deux ans sur son film "J'ai trouvé que c'était de la merde !" ?. A chaque fois, pendant deux ans, j'avais mal au bide d'y aller... C'est une émission qui a marqué et qui, moi, m'a énormément aidée".

Par Alexia Felix