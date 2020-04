On n'est pas couché s'arrête : Léa Salamé adresse un beau message à Laurent Ruquier

Après des mois de rumeurs, la nouvelle s'est confirmée : l'émission "On n'est pas couché" sur France 2 va prendre fin en juin prochain. Animateur du programme depuis le début, Laurent Ruquier a annoncé cette décision dans Le Parisien. "'On n'est pas couché' s'arrêtera en juin prochain, et c'est ma décision", a-t-il affirmé. Une page qui se tourne pour Laurent Ruquier, mais qui va lui permettre de se "réinventer". "Cela fait vingt ans que je collabore avec Catherine Barma. J'ai envie de voir autre chose, de reprendre ma liberté", a confié l'animateur qui fait le bilan d'une émission qui a "marqué les samedis soir".

"Léa Salamé est celle qui s’en est le mieux sortie aujourd’hui"

En 14 saisons, "On n'est pas couché" a vu passer plusieurs duo face aux invités dont celui formé par Léa Salamé et Yann Moix. Une époque remplie de succès, s'est remémoré Laurent Ruquier : "Nos plus belles années, c’est avec Léa Salamé et Yann Moix. C’était le pic d’audience. Nous avons reçu les plus beaux invités, dont un Premier ministre en exercice, Manuel Valls. Il n’y a pas à rougir !", s'est-il réjoui. "Léa Salamé est celle qui s’en est le mieux sortie aujourd’hui, avec, dans un autre registre, Florence Foresti et Nicolas Bedos", a assuré l'animateur. Un compliment que la journaliste lui a rendu sur son émission sur Twitter : "Rares sont les émissions qui créent le débat, marquent leur époque, laissent leur chance à des inconnus, font vendre des millions de livres et remplissent les salles de cinéma et de théâtre. On n’est pas couché l’a fait pendant quatorze ans. Merci Laurent Ruquier et Catherine Barma".

