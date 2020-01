New Amsterdam : pourquoi la production a fait mourir la femme de Max Goodwin

La fin de la saison 1 de New Amsterdam a été un véritable choc pour les fans de la série lorsqu’ils ont découvert le terrible accident d’ambulance qui a provoqué la mort de Georgia, la femme de Max Goodwin. Ce dernier, atteint d’un cancer, a survécu à l’accident malgré être passé à travers le pare-brise. Malgré cette perte tragique, le héros a pu accueillir son bébé qui est né par césarienne. La saison 2 de New Amsterdam se penche notamment sur le processus de deuil du directeur de l’hôpital, qui doit en parallèle s’occuper de sa fille.

"On m’a conseillé de suivre ma trame"

Alors que Georgia est encore très présente dans la série malgré sa disparition, le scénariste de la série, David Schulner, a fait savoir à TV Line qu’il avait songé à modifier l’écriture de l’épisode final pour sauver Georgia : "Quand nous avons commencé à évoquer le final, je me suis dégonflé et j’ai décidé que nous devions garder Georgia parce que j’aime Lisa O’Hare et j’aime voir Max heureux. Puis, Peter Horton, notre producteur exécutif, m’a envoyé un coup de coude et m’a clairement dit que je me dégonflais. Je lui ai dit que j’en étais conscient mais que j’aimais ces personnages et je ne voulais pas blesser Max davantage. On m’a conseillé de suivre ma trame et nous l’avons fait. La douleur fut horrible d’entériner cette décision, d’écrire cet épisode, puis de le tourner".

Par Alexia Felix