New Amsterdam : Pourquoi Ryan Eggold a failli refuser le rôle du Dr Max Goodwin

La nouvelle série médicale de TF1 "New Amsterdam" poursuit sa saison 1 ce mercredi 8 janvier sur TF1. Plus ancien hôpital public de New York, l'établissement souffre de son manque de moyens et du système de santé américain. Pour changer cette situation, le Dr Max Goodwin est embauché. Déterminé à faire bouger les choses, le médecin qui se bat lui-même contre un cancer, va se dévouer auprès de ses patients. "Il se bat pour donner les meilleurs soins possibles aux patients, souvent défavorisés, quitte à briser certaines règles", a confié l'acteur Ryan Eggold dans le rôle du personnage auprès de Télé 7 jours.

Comment Ryan Eggold a été convaincu par la série

Tiré de l'autobiographie du docteur Eric Manheimer "Twelve Patients : Life and Death at Bellevue Hospital", la série s'inspire de son histoire vraie. Avec un scénario proche de la réalité dénonçant les conséquences du système de santé américain, Ryan Eggold a été convaincu de prendre le rôle du docteur. Mais il a pourtant hésité au départ. Alors que les séries médicales ont été nombreuses sur le petit écran, l'acteur s'est interrogé sur la nécessité d'en avoir une nouvelle. "Ma première réaction a été : ‘A-t-on vraiment besoin d’une nouvelle série médicale ?", a-t-il confié à Télé 7 jours. Regardant peu de séries du genre, Ryan Eggold a toutefois apprécié "Urgences" : "Je connais très peu de séries médicales à l’exception d’Urgences, qui est un classique du genre".

