New Amsterdam : Qui est Ryan Eggold, la star de la série ?

Depuis un an, TF1 mise sur une nouvelle série hospitalière, "New Amsterdam". Ce programme est porté par l’acteur américain Ryan Eggold âgé de 35 ans. Né en Californie, le comédien s’est intéressé très tôt à la comédie qu’il a pratiqué régulièrement au lycée dans des spectacles de théâtre. C’est finalement en 2006 que Ryan Eggold a démarré sa carrière dans les séries "Related, Brothers & Sisters" et "Veronica Mars". En 2007, il fait une apparition dans Les Feux de l’amour, avant de partager l’affiche avec Courteney Cox dans la deuxième saison de Dire. Mais c’est finalement pour son rôle dans la série 90210 Beverly Hills : Nouvelle génération qu’il se fait véritablement connaître du public.

Un acteur découvert dans la série 90210 Nouvelle génération

C’est en 2011 que l’acteur américain fait sa discrète apparition sur les écrans de cinéma, tout d’abord dans « Driving by braille », puis dans « Sironia ». Il décroche par la suite un petit rôle dans la trilogie "The Disappearance of Eleanor Rigby" portée par Jessica Chastain et James McAvoy. En 2013, le network NBC l'intègre au générique de son nouveau show Blacklist. En 2015, il est choisi pour incarner Joseph Warren dans la mini série historique Sons of Liberty, avant de jouer dans "The Blacklist : Redemption". Ryan Eggold tape ainsi dans l’oeil de NBC et des producteurs de New Amsterdam. L’acteur s’était d’ailleurs amusé à répondre à la question s’il ferait un bon médecin : "Oh mon dieu, non ! Enfin… Je pourrais pratiquer l’aspect humain : les conversations, le dialogue, la compassion, le soin, mais pratiquer une opération ou ce genre de choses, j’en serais incapable. C’est délicat, il faut avoir été à l’école pour ça. Je ferais tomber les ciseaux dans l’estomac du patient".

Par Alexia Felix