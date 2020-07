Nick Cordero mort : Sarah Michelle Gellar lui rend un tendre hommage

Cela faisait plusieurs mois que Nick Cordero se battait contre le coronavirus. La femme de l’acteur avait révélé en avril dernier qu’il avait été plongé dans le coma. Malheureusement ce dimanche 5 juillet, Amanda Kloots s’est exprimée sur Instagram pour annoncer la mort de son époux : "Dieu vient d’accueillir un nouvel ange au paradis. Mon cher mari est décédé ce matin. Il était entouré de l’amour de sa famille, qui chantait et priait alors qu’il quittait doucement la terre. Je n’arrive pas à y croire et souffre. Mon coeur est brisé car je ne peux pas imaginer notre vie sans lui. Nick était tellement brillant. Il était l’ami de tout le monde, il aimait écouter, aider et surtout parler. C’était un acteur et un musicien incroyable. Il aimait sa famille et il aimait être père et un mari. Il nous manquera, à Elvis et à moi, dans tout ce que nous ferons, chaque jour" a-t-elle écrit en remerciant le médecin qui s'est occupé de son défunt mari ainsi que les fans.

"Nick Cordero a perdu sa bataille"

Face à la nouvelle sur la Toile, de nombreuses personnalités se sont exprimées sur les réseaux sociaux. Très attristée par cette disparition, Sarah Michelle Gellar a décidé de lui rendre un tendre hommage en légende d’une photo de Nick Cordero avec sa famille : "Je ne sais même pas quoi dire pour l’instant. Aujourd’hui, Nick Cordero a perdu sa bataille contre le Covid-19. Pour tous ceux qui pensent que cette maladie est inoffensive, elle ne l’est pas. Nick laisse derrière lui une superbe épouse et le fils le plus précieux, qui vient de fêter son premier anniversaire sans son père. Amanda, à cause de cette horrible maladie, on ne peut même pas te prendre dans nos bras. Mais il est important que tu saches qu’il y a une armée de gens ici, prêts à te soutenir de toutes les manières possibles. Je souhaite que vous ayez compris l’inspiration que vous avez été pour tant de personnes et j’espère que cela vous apportera le plus petit confort possible à travers tout cela".

Par Alexia Felix