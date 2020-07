Nick Cordero mort : son ami Zach Braff dévoile ses terribles dernières heures

Cela faisait trois mois que Nick Cordero se battait contre le coronavirus. Hospitalisé à Los Angeles, le comédien n’aura pas survécu à la maladie après avoir connu de très graves complications. Star de Broadway, il laisse derrière lui sa femme Amanda Kloots et son fils, Elvis, âgé d’à peine un an. Sa mort a endeuillé tout Hollywood et nombreuses sont les stars à lui avoir rendu hommage à l’instar de Sarah Michelle Gellar. Son grand ami Zach Braff s’est exprimé sur sa terrible fin de vie dans un podcast repéré par nos confrères de Purepeople. "Je veux juste clarifier les choses. Il n’avait plus le Covid-19 quand il est mort. Ce que le Covid a fait à Nick, c’est ce qu’il fait à beaucoup de gens. Il vient, il ravage le corps. Puis il s’en va, mais il laisse ses victimes avec ce que les docteurs appellent des poumons qui ressemblent à du gruyère", explique la star de "Scrubs". L’épouse de Nick Cordero espérait une greffe des poumons pour sauver l’acteur. "Il en aurait eu besoin pour vivre. Mais on ne peut subir une telle opération que quand on est en parfaite santé. Ce sont les machines qui le maintenaient en vie. Sa pression artérielle n’était plus assez forte. Le bout de ses doigts et de ses orteils était en train de noircir, et il aurait fallu tous les amputer pour qu’il survive", révèle Zach Braff.

L’état de santé de l’acteur ne faisait que s’empirer

A cause des complications liées au coronavirus, Nick Cordero avait déjà dû être amputé de la jambe droite. Mais son état de santé s’était fortement dégradé. Comme le rapporte Purepeople, l’ancien acteur de "New York Unité spéciale" était dialysé, avait un ventilateur pour ses poumons et aurait par la suite eu besoin d’un pacemaker. "Il ne faisait que se détériorer. Jusqu’au point où il n’est jamais revenu à lui. Il s’était pourtant éveillé, à un moment et on lui disait de regarder en l’air pour communiquer et il le faisait ! Mais il ne pouvait pas toujours réaliser ce geste, c’était juste occasionnel", indique Zach Braff. Le comédien tente maintenant d’épauler comme il le peut sa veuve et son fils. "C’est juste super tragique. Elle était à trois mètres de nous, en larmes, et il nous était impossible de la prendre dans nos bras. On était à trois mètres de distance, sans pouvoir faire autre chose que regarder notre amie pleurer…", raconte-t-il.

Par Non Stop People TV