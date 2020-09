Nicolas Bedos : Christophe Dechavanne le recadre après ses propos chocs sur le Covid-19

Jeudi 24 septembre 2020, une prise de parole du réalisateur Nicolas Bedos a créé un véritable coup de tonnerre sur les réseaux sociaux. Alors que le gouvernement venait d’annoncer de nouvelles mesures pour lutter contre le Covid-19, l’acteur a lancé un appel à la rébellion, demandant aux Français de ne plus respecter les gestes barrières et d’ôter leurs masques. Son coup de gueule contre les mesures prises par le gouvernement a été largement décrié. De nombreuses personnalités ont tenu à réagir, dézinguant parfois l’ex-compagnon de Doria Tillier. C’est le cas de l’animatrice Hapsatou Sy ou encore de Christophe Dechavanne.

"Tu ne peux pas leur demander ça"

L’ancien animateur de "La Roue de la Fortune", qui a l’habitude de rappeler à ses téléspectateurs "Sortez couverts !", a pris le contrôle de son compte Twitter pour recadrer le fils de Guy Bedos. Son long texte commence par "Cher Nicolas Bedos". Il poursuit : "Je te dis avec respect et amitié, qu'appeler à ne pas s'astreindre à l'un de ses devoirs civiques et humains n'est pas possible en fait et ne souffre d'aucune discussion. Baisez sans précaution ! Foncez sans ceinture ! Postillonnez sans masque ! Et pourquoi pas dans la même journée... Malheureusement, il n'y a qu'un seul MacGyver. Sans déconner, on peut jouer avec de nombreux feux Nicolas, mais pas ceux-là, pas ceux-là". L’animateur de 62 ans fustige l’appel à la rébellion de Nicolas Bedos : "Il y a tant de fans qui t'aiment et te suivent, tu ne peux pas leur demander ça. Ni à eux, ni aux autres. S'il te plaît". Et il n’est pas le seul ! Sur Twitter, inconnus et célébrités se sont indignés face aux propos de Nicolas Bedos.

Par Matilde A.