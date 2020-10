Nicolas Bedos et son texte "anti-mesures" : Francis Lalanne salue son "courage" (Exclu vidéo)

Le 24 septembre dernier, Nicolas Bedos avait fait énormément parler de lui après avoir posté sur ses réseaux sociaux un texte "anti-mesures" à la suite des annonces faites par Olivier Véran pour limiter la propagation du coronavirus en France. Dans son message, il avait appelé les gens à continuer de vivre malgré le virus. "Bon, allez, soyons francs : Arrêtez tout. TOUT. Les masques. Les confinements (...) Vivez à fond, tombez malades, allez aux restaurants, engueulez les flicaillons, contredisez vos patrons et les lâches directives gouvernementales. Nous devons désormais vivre, quitte à mourir", postait-il.

Un texte pour lequel le réalisateur avait reçu un flot de critiques de la part d'anonymes ou de personnalités. Il n'avait pas hésité à leur répondre. "Je me permets de rappeler à certains éminents journalistes que je ne suis pas ministre de la Santé (J'en serais bien emmerdé). Je ne suis qu'un auteur, ce qu'on appelait jadis, avec un soupçon de mépris, un 'pamphlétaire'. Et accessoirement, je vous rappelle que nous sommes encore libres de penser différemment, de débattre, de nous indigner, et même de nous tromper".

"Il m'a profondément touché"

Malgré la polémique, Nicolas Bedos avait reçu le soutien de plusieurs personnalités notamment de JoeyStarr et Laurent Ruquier. Le réalisateur peut aussi compter sur Francis Lalanne qui, dans la nouvelle émission d'Evelyne Thomas sur Non Stop People, a souhaité "rendre hommage" au courage qu'il a eu de poster un tel message. "Voilà un garçon qui a osé émettre une opinion, ce qui est légitime dans un pays de liberté d'expression qui n'est pas conforme à l'opinion consensuelle. Il l'a fait avec énormément d'émotion et je trouve que les séances de lapidation qu'il a subies sont tout à fait détestables. On a le droit de ne pas être d'accord avec la majorité et ce n'est pas pour autant qu'on lui est hostile. Il m'a profondément touché. Je ne l'ai jamais rencontré, mais je serais très heureux de le rencontrer pour lui dire ça en face", dit-il.

Confidences exclusives. Ne pas reprendre sans citer "Evelyne Thomas" sur Non Stop People.

Par Clara P