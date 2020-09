Nicolas Bedos : Laurent Ruquier le défend après ses propos chocs sur la Covid-19

Le coup de gueule de Nicolas Bedos poussé la semaine dernière n’en finit plus de faire parler. Alors que le gouvernement annonçait de nouvelles mesures pour lutter contre la Covid-19, le réalisateur du prochain volet d’OSS 117 a appelé les Français à la rébellion. "Arrêtez tout. TOUT. Les masques. Les confinements. (…). On arrête d’arrêter. On vit. On aime. On a la fièvre. On avance. On se retire de la zone grise (…). Vivons à fond, embrassons-nous, crevons, ayons de la fièvre, toussons, récupérons, la vie est une parenthèse trop courte pour se goûter à reculons", a posté Nicolas Bedos. Des propos chocs qui n’ont laissé personne de marbre. Face à la polémique, de nombreuses personnalités ont réagi.

Laurent Ruquier : "Ce n’est pas possible ce qu’on nous impose"

Si Nicolas Bedos n’a pas trouvé le soutien espéré auprès des animateurs Christophe Dechavanne et Hapsatou Sy, Laurent Ruquier, lui, s'est dit "d’accord" avec l’acteur. Lundi 28 septembre 2020, dans l'émission "C à vous" présentée par Anne-Elisabeth Lemoine, un extrait de l’émission qui aurait dû être diffusée vendredi mais qui a été déprogrammée en raison de l’attaque survenue à Paris, a été dévoilé. L’invité n’était autre que l’animateur de France 2, Laurent Ruquier. Venu parler de sa nouvelle émission "On est en direct", Laurent Ruquier a tenu à apporter son soutien à Nicolas Bedos. "Sur le fond, oui, je suis d’accord avec lui", a-t-il commencé. "On fait attention. Ce n’est pas vrai que les Français ne suivent pas les consignes. On le voit partout, dans le métro, dans les rues... Après, au restaurant, on est bien obligé d’enlever le masque pour manger. Mais on le fait". Laurent Ruquier a poursuivi sa déclaration en taclant le gouvernement : "Qu’est-ce qu’on attend de plus de nous ? Et surtout, il n’y a pas de cohérence dans les décisions qui sont prises. Il faut quand même aussi laisser vivre les gens et la société. Ce n’est pas possible ce qu’on nous impose. Je vous jure, ce n’est pas possible".

Par Matilde A.