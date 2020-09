Nicolas Canteloup - Alessandra Sublet : le duo signe deux saisons avec TF1 pour C Canteloup

Si le 1er septembre est synonyme de rentrée pour bon nombre de Français, Nicolas Canteloup dispose d’encore quelques jours pour préparer son retour à l’antenne de TF1. L’imitateur à la tête de "C Canteloup" sera de retour avec la sublime Alessandra Sublet le 21 septembre prochain en quotidienne sur la Une. En revanche, Nicolas Canteloup a fait son retour sur les ondes d’Europe 1 ce lundi 31 août. L’occasion pour Nicolas Canteloup de donner une interview à nos confrères du "Parisien" dans laquelle il annonce une très bonne nouvelle pour les téléspectateurs de "C Canteloup". En effet, Nicolas Canteloup a révélé avoir signé pour deux saisons avec TF1. "Ce qui veut dire qu’on fera la présidentielle (de 2022, ndlr) sur TF1", se réjouit-il.

"C Canteloup" de retour le 21 septembre !

Pour cette nouvelle saison de "C Canteloup", quelques changements sont à prévoir. Déjà, par mesure de sécurité en raison de la crise sanitaire, l’émission sera enregistrée sans public. Aussi, le studio d’enregistrement ne sera plus le même. "On retourne en studio, mais en dehors de la tour de TF1, avec des équipes plus resserrées. Par prudence, il n’y aura toujours pas de public. C’est important pour moi de retrouver ma complice Alessandra Sublet. C’était dur d’être drôle tout seul face à une caméra", a affirmé Nicolas Canteloup.

Pendant le confinement, qui a débuté en mars dernier, les équipes de "C Canteloup" avaient dû s’adapter. "En mars, on n'avait pas d'autre choix que d'installer un studio chez moi. J'avais un grenier inutilisé, plein de fourrages et de nids ! On l'a vidé en 24 heures pour installer un fond vert. Les tables, les casques de chantier et tous les accessoires ont été fournis par mes voisins. Les téléspectateurs ont aimé cette production locale et bio. En septembre, je réaménage ce grenier au cas où… Car il faisait froid et on entendait parfois les pigeons !", raconte l’imitateur de 56 ans.

Par Matilde A.