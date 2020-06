Nicolas Canteloup et Alessandra Sublet : ce sketch sur la mort de George Floyd qui fait polémique

En réagissant quotidiennement sur l’actualité nationale et internationale avec humour et sarcasme, Nicolas Canteloup semble plus que jamais disposer à rire de tout. Mais sa dernière blague autour de la mort de George Floyd est loin de faire l’unanimité...

Ce mardi 2 juin 2020, l’humoriste a comme chaque soir, présenté quelques sketchs dans l’émission "C’est Canteloup" présentée par Alessandra Sublet. En imitant le célèbre médecin Michel Cymes, Nicolas Canteloup a déclaré "Autant en France, on apprend les gestes qui sauvent, autant aux États-Unis, les policiers apprennent les gestes qui tuent, puisque je le rappelle, poser son genou pendant plus de huit minutes sur la glotte d’un homme nuit gravement à sa santé" en réaction à la mort de l’Afro-Américain de 46 ans décédé à Minneapolis.

"Mon conseil santé : respectez les gestes barrières, restez, chers citoyens noirs américains, toujours à plus d’un mètre d’un policier ou alors faites comme Michael Jackson, devenez blancs" a ajouté celui qui avait déjà fait polémique en avril dernier.

Les internautes indignés

Rapidement, les réactions négatives face à ce sketch déplacé ont plu sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter.

Choqués, les internautes n’ont d’ailleurs pas hésité à appeler au boycott de la chaîne TF1 : "Donc là sur Canteloup ils ont pris le meurtre de George Floyd pour faire de l’humour ?? Vraiment c’est révoltant, cette "émission" c’est un déchet de la télé", "Tf1 il faudrait boycotter votre "C’est Canteloup". En plus de n’avoir aucun humour, ça se permet de dire : 'faites comme Michael Jackson, devenez blanc' par rapport à la mort de George Floyd et aux personnes de couleur noires. Vous vous rendez compte ou pas de la chose ?", "L’émission Canteloup ils viennent de faire une "blague" sur le décès de georges Floyd en disant que les noirs américains doivent garder les distances de sécurité avec les flics ou devenir blanc comme MJ ?. Je suis outré c’est trop faut boycott TF1" peut-on lire sur Twitter.





Donc là sur Canteloup ils ont pris le meurtre de George Floyd pour faire de l’humour ?? Vraiment c’est révoltant, cette « émission » c’est un déchet de la télé — cam (@camille73417171) June 2, 2020

Autant j'aime pas son émission, autant il est très facile de se rendre compte que c'est de l'ironie utilisé justement pour dénoncer ces comportements. On ne rigole pas de la mort de Geoges Floyd, on met en évidence le racisme inhérent à la police américaine. C'est pas compliqué. — Foxyte (@Foxyte17) June 2, 2020

Par E.S.