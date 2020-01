Nicolas Canteloup "profondément raciste" : Frédéric Chau le dézingue

Le sketch de Nicolas Canteloup sur le coronavirus et les Chinois dans sa chronique d'Europe 1 ce 24 janvier n'est pas passé. En prenant la voix de Gérard Collomb, l'imitateur a expliqué comment prendre en charge une femme Chinoise touchée par le coronavirus. Et développé ses idées en mettant "des nems en ligne sur le trottoir" pour attirer la personne malade dans un piège d'"une grande tapette à Chinois". Avant de lancer un appel à la décontamination pour "toute personne qui voit un Chinois ou une Chinoise". Des propos que le comédien Frédéric Chau a dénoncé avec virulence sur Twitter ce 27 janvier.

"Il est profondément médiocre"

Après avoir déjà critiqué un sketch de Nicolas Canteloup et son imitation de Jean-Vincent Placé dans "C à vous" en juin 2019, Frédéric Chau est revenu sur ses propos pour enfoncer le clou. "Lors de mon passage dans l’émission C à vous, je l’avais qualifié 'de ne pas être raciste, mais avoir eu des propos racistes'... je rectifie : 'il est profondément médiocre et radicalement raciste'. Je reste stupéfait que Europe 1 ferme les yeux et ne sanctionne pas ce clown", s'est-il insurgé. Il y a quelques mois dans l'émission de France 5, le comédien avait partagé sa colère envers l'humoriste : "Il faut faire la différence entre un raciste et quelqu'un qui tient des propos racistes. Je ne crois pas qu’il soit raciste mais c'est de la maladresse. Ce sont des propos racistes qui peuvent choquer des gens et en ça on peut demander que cette personne puisse s'excuser auprès de cette communauté-là". Frédéric Chau va-t-il se faire entendre cette fois-ci ?

Par Marie Merlet