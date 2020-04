Nicolas Canteloup : son sketch sur l'attaque dans la Drôme indigne les élus

Nicolas Canteloup continue de faire rire la France depuis lundi 6 avril dans son émission "C'est Canteloup" diffusée sur TF1. Ce lundi, l'humoriste animait une nouvelle émission depuis chez lui, confiné. Mais l'une des séquences n'est pas du tout passée auprès des internautes et de certains citoyens. En effet, il revenait sur l'attaque au couteau qui a eu lieu samedi à Romans-sur-Isère qui a fait deux morts.

En reprenant la voix de Christophe Castaner, il déclare, sous le regard d'Alessandra Sublet "C'est un drame, mais notez que cela a permis de faire comprendre aux gens de l'Isère qu'il ne faut pas traîner dans la rue et rester chez soi". La présentatrice a aussitôt réagi : "Mais enfin, vous êtes complètement fou de dire ça, c'est très grave, il y a deux deux morts !" Nicolas Canteloup répond : "C'est très grave, vous avez raison de le rappeler d'autant plus qu'il n'avait pas son attestation sur lui."

la ville demande des excuses

Ce sketch a évidemment été repris et commenté, notamment par Marie-Hélène Thoraval, maire de la ville de Romans-sur-Isère. Elle a posté un message sur son compte Twitter dans lequel elle demande des excuses de la part de TF1 mais également de Nicolas Canteloup, déjà dézingué par Frédéric Chau "Après ce sketch indigne, je demande en effet à la direction de TF1, aux producteurs de @CestCanteloup, à Nicolas Canteloup et à Alessandra Sublet, que des excuses soient présentées aux Romanais et aux familles des victimes".

Elle s'est ensuite confiée sur France Bleu Drôme Ardèche en demandant une nouvelle fois des excuses. "Je suis indignée pour la ville et pour sa population, et indignée aussi, tout particulièrement pour les familles qui sont endeuillées, pour les familles qui ont eu des victimes. Monsieur Canteloup et madame Alessandra Sublet ne sont pas à la hauteur de l'émission qui leur est consacrée. Je pense qu'on a eu suffisamment de malheurs, de douleurs, sans que cette situation-là soit tournée en dérision".

Par J.F.