Nicolas Sarkozy : Carla Bruni raconte son drôle de confinement en famille

Carla Bruni n’est à court de petites anecdotes sur son histoire avec Nicolas Sarkozy. Répondant bien volontier aux questions le plus curieuses sur leur vie à deux, la chanteuse s’est une nouvelle fois laissée aller à quelques confidences sur l’ancien président de la République. Invitée sur le plateau de "6 à la maison" sur France 2, le mercredi 2 décembre 2020, la maman de Giulia a fait quelques révélations sur le confinement passé en famille dans la demeure du Cap Nègre.

"Se retrouver avec sa mère (…), ma soeur, les enfants de tout le monde, tout le monde qui s'énerve et mon mari, le pauvre avec le journal L’Équipe", a-t-elle commencé par raconter amusée. Avant de poursuivre : "De temps en temps on le voyait marcher avec le journal L’Équipe". Amusée, elle a ironisé : "Ça voulait dire, ne parlez pas ! En plus on est italiennes nous, ça veut dire qu'on parle très, très facilement, tout le temps et on résout beaucoup de choses à travers la parole et aussi l’amour c’est à travers la parole".

Carla Bruni traitée comme "une enfant de 14 ans par sa mère"

Carla Bruni a poursuivi en expliquant que sa maman âgsée de 91 ans l’a traitée pendant le confinement "comme une enfant de 12 ans". "C'est à dire qu'on est plus habitué à vivre avec ses parents comme ça quotidiennement. Même si j’adore ma mère qui est absolument affectueuse et qui en plus est extrêmement drôle, amusante, qui a une personnalité à part". Si elle concède que sa mère est "formidable" et qu’elle aimerait être avec elle, si elle n’avait pas été sa mère, elle a fait une drôle de révélation : "Se retrouver avec sa mère, et donc on a l’inconscient. Moi, j’ai fait 14 ans de psychanalys…". Une déclaration qui a énormément amusé Anne-Elisabeth Lemoine et les autres invités présents sur le plateau.

Par C.F.