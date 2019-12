Nicole Kidman, Harrison Ford, Millie Bobby Brown : Les salaires étonnants des stars de séries

Être à la tête d'un film ou d'une série est devenu tout aussi prestigieux pour un acteur. De plus, les salaires suivent, notamment avec les nouvelles plateformes de streaming qui ont bouleversé l'univers des séries. Avec l'arrivée de Disney+ ou d'Amazon Prime, les acteurs n'hésitent plus bien longtemps avant d'accepter un rôle à la télévision, payé parfois plus d'un million de dollars par épisode. Si autrefois, les acteurs du petit et grand écran n'aimaient pas se mélanger, aujourd'hui, c'est devenu une grande tendance, surtout depuis la diffusion de True Detective. Avec l'apparition de Matthew McConaughey dans la première saison et de Colin Farrell dans la deuxième, le regard sur l'industrie des séries a bien changé. Par la suite, les grandes actrices comme Nicole Kidman, qui a eu recours à la GPA, et Reese Witherspoon ont fait un choix audacieux mais qui a porté ses fruits en acceptant un rôle dans la série Big Little Lies, diffusée sur HBO. Depuis, ce jour, les pratiques ont bien évolué puisque les producteurs n'hésitent plus à proposer des salaires mirobolants à leurs stars alors que pour les séries comme Game of Thrones ou encore The Walking Dead, les rémunérations ont été revues à la hausse saison après saison puisque les shows ont rencontré un succès retentissant. Grâce à cela, Norman Reedus gagne aujourd’hui 1 million de dollars par épisode, tout comme les acteurs principaux de Game of Thrones dans la huitième et ultime saison de la série...

Jusqu'à 1 million de dollars par épisode...

Après les salaires mirobolants des jokers de JT dévoilés, c'est aujourd'hui au tour de celui des stars des séries d'en surprendre plus d'un. Variety a créé un graphique, séparant les dramas et les comédies. Sans grandes surprises, ce sont les célébrités venues du cinéma qui touchent le plus d'argent par épisode... Reese Witherspoon et Nicole Kidman atteingnent le million de dollars par épisode tout comme Kerry Washington. Harrison Ford gagne quant à lui plus de 1,2 millions de dollars par épisode pour la série The Staircase, qui n'est pas encore diffusée. Un autre constat a également été réalisé, les acteurs de sitcom sont avantagés par rapport à ceux qui choisissent des dramas. Depuis la fin de Big Bang Theory, c'est le casting de Modern Family qui gagne le plus d'argent avec un cachet de 500.000 dollars par épisode. Par ailleurs, les acteurs Netflix sont également bien lotis. Les interprètes principaux de Stranger Things comme Millie Bobby Brown et David Harbour touchent 350.000 dollars par épisode tourné. Finalement, seules les chaînes historiques telles que la CW ou ABC ont du mal à rivaliser avec les nouvelles plateformes de streaming ou HBO qui misent tout sur le casting de leurs nouvelles séries.

Par Solène Sab