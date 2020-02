Nikita Pearl Waligwa : La jeune actrice de Disney est morte à l'âge de 15 ans

L'univers de Disney est en deuil. La jeune actrice, Nikita Pearl Waligwa, qui était apparue dans le film Queen of Katwe, en 2016, est décédée ce samedi 15 février des suites d'une tumeur au cerveau à seulement 15 ans. Cette jeune fille pétillante interprétait Gloria, la meilleure amie de l'héroïne dans ce film biographique - inspiré du roman de Tim Crothers, "The Queen of Katwe: A Story of Life, Chess, and One Extraordinary Girl’s Dream of Becoming a Grandmaster". Ce long-métrage est centré sur l'histoire vraie de Phiona Mutesi, joueuse d’échec originaire d’Ouganda qui embrasse une carrière internationale. C'est d'ailleurs en 2016 que Nikita Pearl Waligwa avait été diagnostiquée d’une tumeur au cerveau. La jeune actrice est décédée dans l’hôpital international TMR à Naalya (Ouganda).

C'est l'école ougandaise, Gayaza High School, où la jeune fille faisait ses études qui a annoncé la triste nouvelle en lui rendant un hommage rempli d'émotions : "Adieu Nikita Pearl Waligwa. Tu étais un amour pour beaucoup et nous t'avons perdue d'une tumeur au cerveau à un âge si tendre. Repose en paix très chère.". L'actrice Lupita Nyong'o, qui a joué aux côtés de la jeune Nikita a également tenu à adresser quelques mots pour faire part de sa tristesse : "C'est avec une grande tristesse que je poste ce message à propos du décès de Nikita Waligwa, la fille douce, chaleureuse et talentueuse avec qui j'ai travaillé sur le film, Queen Of Katwe. Elle a joué Gloria avec un tel dynamisme. Dans sa vraie vie, elle faisait face à un énorme défi de lutter contre le cancer du cerveau. Mes pensées et mes prières accompagnent sa famille et sa communauté alors qu'elles acceptent de devoir dire au revoir si tôt. Qu'elle repose en paix.". Deux ans après la diffusion du film, une deuxième tumeur avait été découverte par les médecins et l'adolescente souffrait beaucoup...

Fare thee well Nikita Pearl Waligwa. You were a darling to many and we have lost you to brain tumor at such a tender age. Nikita was in S.3. Rest in Perfect Peace dear pic.twitter.com/ny8I9YAjsQ — Gayaza High School (@gayazahigh) February 16, 2020

Par Solène Sab