Nikos Aliagas : ses étonnantes premières impressions sur la "Star Academy"

Animateur incontournable des émissions musicales sur TF1, Nikos Aliagas a vu sa carrière décoller grâce à la "Star Academy" avant d'incarner "The Voice" aujourd’hui. Si le télé-crochet a rencontré un fort succès durant plusieurs années et révélé de nombreux artistes, l'animateur n'était pourtant pas convaincu au départ. A l'occasion d'une interview avec Julien Doré où tous les deux ont inversé les rôles pour Télé-Loisirs, Nikos Aliagas est revenu sur ses débuts dans le programme en septembre 2001. L'animateur a confié ne pas s'être senti à l'aise avec cette émission très "télé-réalité" qui ne "marchait pas" au départ.

Nikos Aliagas a eu "honte"

"Je regardais les premières images et j'avais honte", a assuré Nikos Aliagas sur ses premières impressions. Mais l’évolution de la "Star Academy" qui proposait de suivre quotidiennement la vie des apprentis chanteurs au sein du château de Dammarie-les-Lys, a rapidement rassuré l’animateur. "Finalement, deux artistes m'ont sauvé, parce qu'ils ont mis en avant le concept de l'école : Marc Lavoine et Dany Brillant. Par la suite, on a eu toutes les stars internationales et on a fini à 14 millions de téléspectateurs !", s'est félicité l'animateur qui a réuni de nombreux fans de l’émission jusqu'en 2012. Désormais à la présentation de The Voice, Nikos Aliagas a également révélé que sa fille Agathe, âgée de sept ans, aimerait bien participer à l'émission. Mais cela reste "impossible".

Par Marie Merlet