Nikos Aliagas : son fils débarque en pleine interview

Même en confinement, Nikos Aliagas fait face aux aléas du direct. Tout comme de nombreuses célébrités qui donnent rendez-vous à leurs abonnés dans des lives, l'animateur de The Voice a donné une interview depuis chez lui ce dimanche 5 avril. Sur Facebook, Nikos Aliagas a convié en direct les chanteurs Florent Pagny, Pascal Obispo et Marc Lavoine pour parler de leur chanson "Pour les gens du secours". Le trio séparé avec le confinement, a enregistré ce morceau pour en reverser les bénéfices à la Fédération hospitalière de France et à la Fondation des Hôpitaux de France. Mais durant son échange avec les trois artistes, Nikos Aliagas a été surpris par un imprévu.

Un invité surprise

Derrière lui, la porte s'est ouverte où son fils Andreas a fait irruption à l'improviste. "Papa", a crié le petit garçon de 3 ans sans se douter de rien. Mais le présentateur est resté professionnel et ne s'est pas déstabilisé en invitant son fils à retourner s'amuser ailleurs. Pendant que le petit part rapidement, Nikos Aliagas commente simplement : "La vie... pardon", et reprend son live naturellement avec Florent Pagny, Pascal Obispo et Marc Lavoine. Malgré la distance, les trois chanteurs se sont associés pour soutenir les personnels hospitaliers. Marc Lavoine qui a écrit le morceau, est à l'origine de cette initiative. "Le 22 mars, j'ai lu quelques lignes à Pascal, il m'a poussé à continuer puis a composé une musique. On a trouvé que la chanson était parfaite pour Florent et il a accepté de la chanter avec nous. On voulait humblement leur témoigner notre gratitude, notre admiration et notre soutien", a-t-il raconté au Parisien.

Par Marie Merlet