Ninja Warrior - Christophe Beaugrand : pourquoi le tournage s'est révélé "frustrant" (Exclu vidéo)

Jacques Sanchez a reçu Christophe Beaugrand dans son émission "Face aux médias" diffusée sur Non Stop People. Un entretien pendant lequel l'animateur a révélé son tout nouveau projet en lien avec son fils, Valentin. "J'ai beaucoup réfléchi, je suis en train d'écrire un livre sur Valentin", a-t-il dit.

Et de poursuivre : "J'avais commencé à écrire des choses pour lui raconter son histoire, mais pour que ce soit un peu quelque chose de famille. Il se trouve qu'il y a une maison d'édition qui m'a envoyé un message cet été (...) J'ai rencontré cet éditeur qui est formidable et qui s'appelle Grégory. Il m'a mis en confiance, il m'a convaincu. Je suis en train d'écrire ça, j'y prends beaucoup de plaisir". Il a précisé que ce livre permettra aux lecteurs de découvrir à quoi ressemble "vraiment" une famille homoparentale et "quel parcours c'est de réussir à mener à bien ce projet-là".

"Elle va être diffusée..."

Dans un second extrait, Christophe Beaugrand a parlé du tournage de "Ninja Warrior", révélant que l'émission allait revenir sur TF1 pour une saison 5. "La dernière saison aurait dû se tourner fin mars-début avril, donc en plein milieu du confinement. Le tournage a été annulé. On ne savait pas s'il allait pouvoir se faire ou pas. Il n'y a pas eu 'Ninja Warrior' cet été. On a quand même pu tourner mi-septembre la fameuse saison 5. Elle va être diffusée, je ne sais pas quand. Je pense que ça va être en début d'année, mais je n'en suis pas sûr (...) Au moment où on a tourné 'Ninja Warrior', on pouvait avoir du public. On avait 250 candidats (...) On a mis en boîte cinq primes qui devraient passer en début d'année", a-t-il dit.

Quels sont les nouveautés cette saison ? "Il y a des masques", a ironisé l'animateur. "Pas nous, mais les gens dans le public oui (...) On a par exemple une plaque de pexiglas entre Denis Brogniart et moi qui ne se voit pas, on est filmé en face. Mais c'était assez frustrant. On avait l'habitude de taper dans la main des candidats, de les encourager, il y avait quelque chose de très physique et sportif sur cette émission, de challenge. On avait des consignes. On n'avait pas le droit d'aller voir le public. J'adore aller discuter avec les gens, faire des selfies. C'est très important. Les gens sont heureux de venir voir une émission donc on leur parlait de loin, c'est très frustrant. Mais bon, c'est le temps du Covid, il faut faire avec", a-t-il poursuivi.

Confidences exclusives. Ne pas reprendre sans citer "Face aux médias" sur Non Stop People.

Par Non Stop People TV