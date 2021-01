Ninja Warrior : Iris Mittenaere reçoit une déclaration d'amour en plein direct

Depuis quelques semaines maintenant, Iris Mittenaere présente l'émission "Ninja Warrior" sur TF1. Une véritable consécration pour elle qui attendait un rôle d'animatrice depuis quelque temps maintenant. Dans les colonnes du Parisien, elle déclarait en août dernier se sentir légèrement "sous-exploitée" par la chaîne. "C’est frustrant ! Je suis loyale envers TF1, mais je me sens un peu sous-exploitée, d’autant plus que j’ai eu récemment des propositions d’autres chaînes. J’aimerais tenter d’autres choses. Heureusement que j’ai d’autres activités qu’à TF1. Sinon, je n’aurais qu’une semaine de boulot par an".

"J'ai l'impression qu'on va me demander en mariage !"

Suite à ces déclarations, le directeur des programmes de TF1, Rémi Faure avait réagi lors d'un entretien accordé à PureMédias. "Tout cela prend du temps. Animer du divertissement, c’est énormément de travail et cela demande d’acquérir de l’expérience".

Et il semblerait que les demandes d'Iris Mittenaere aient été prises en compte. La chérie de Diego El Glaoui anime depuis le 2 janvier maintenant la nouvelle saison de "Ninja Warrior". Et ce samedi 9 janvier, l'ancienne Miss Univers a eu une belle surprise. L'un des candidats n'a pas hésité à braver la tour des héros pour elle. Une fois arrivé en haut, il a suspendu une banderole avec inscrit "I Love Iris". Une déclaration qui ne l'a évidemment pas laissé insensible. "C'est la plus belle chose que je n'aie jamais vue. C'est la première fois qu'on me fait une aussi belle déclaration. J'ai l'impression qu'on va me demander en mariage !

Par J.F.