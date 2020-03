Norbert Tarayre annonce sa séparation avec sa femme

Le candidat emblématique de Top Chef est de retour sur nos petits écrans avec son émission "La Grande Vadrouille de Norbert". Depuis son apparition dans la saison 3 du concours culinaire, le jeune homme n'a jamais quitté la chaîne M6.

Il a enchaîné les différentes émissions comme tout d'abord "Nobert et Jean : le défi", "Norbert, comis d'office" ou encore "Toque Show". Depuis le 29 février, on le retrouve tous les samedis soirs sur 6Ter. Dans sa nouvelle émission, Nobert parcourt les quatre coins de la France pour explorer les spécialités culinaires.

Alors si côté professionnel tout cartonne, il semblerait que le personnel soit moins rose. En effet, le cuisinier vient de poster un message assez étonnant sur son compte Instagram. Il s'est séparé d'Amandine, la mère de ses trois enfants.

Il a retrouvé l'amour !

"Salut les amis. Amandine et moi, nous aimerions vous annoncer notre séparation qui c'est passé il y a quelques mois déjà. Alors vous l'aviez remarqué pour certains et d'autres pas du tout. Mais bon, nous avons pris le temps de vous l'annoncer publiquement, pour le bien être de nos familles, de nos proches et surtout de nos filles. Tout le monde va bien et tout ce passe bien entre nous (…) J'aimerai juste vous demander une chose, que les médias en parlent je trouve ça tout à fait normale mais s'il vous plaît pas de fausses déclarations, ou de propos diffamatoires pensez à nos familles, nos proches et surtout à nos filles. [sic]"

Mais dans cette déclaration, Nobert Tarayre qui s'est fait remarqué suite à sa perte de poids, fait une déclaration qui n'est pas passée inaperçue. Il aurait retrouvé l'amour, sans en dire plus sur l'identité de l'heureuse élue, il souligne : "Depuis nous avons refait chacun notre vie et nous nous voyons parfois avec nos conjoints respectifs".

Par J.F.