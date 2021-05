Norbert Tarayre atteint d’un pneumothorax et hospitalisé, il donne de ses nouvelles

Le 16 mai dernier, Norbert Tarayre a annoncé à ses 150 000 abonnés qu’il était hospitalisé. En légende d’une photographie de lui depuis son lit d’hôpital et sur laquelle il affiche une petite mine, Norbert Tarayre écrit : "Salut les amis, voilà quand la machine s’emballe... Résultat un ‘pneumothorax’ rien de vital mais je vais faire un arrêt au stand pendant 3 semaines et normalement je serai sur pied... En tous les cas je vais être chouchouté par mon amoureuse. Prenez soin de vous, je vous embrasse". Il faut dire que depuis sa participation à l’émission "Top Chef", Norbert Tarayre n’arrête pas. Entre son one-man show, la gestion de ses restaurants et son rôle d’animateur pour plusieurs émissions culinaires diffusées sur les chaînes du groupe M6… Le corps de Norbert Tarayre a fini par lâcher.

"Bon, on est en convalescence"

Quelques jours après son hospitalisation, Norbert Tarayre a à nouveau donné de ses nouvelles. Et celles-ci sont plutôt rassurantes ! "Salut les amis. La dernière fois que j'ai posté une photo, c'était sur un lit d'hôpital pour un pneumothorax... Bon, on est en convalescence. Le médecin m'a dit que ça commençait à se résorber tout doucement donc pas d'effort. J'ai le droit de me lever, ça c'est cool", a annoncé l’acolyte de Jean Imbert de vive voix dans sa story Instagram, ce vendredi 28 mai 2021. Norbert Tarayre a pu quitter l’hôpital dans lequel il a été admis pour finir sa convalescence chez lui, entouré de sa compagne et de ses quatre enfants.

Par Matilde A.