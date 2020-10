Norbert Tarayre bientôt divorcé et en colère, il s'attaque à la justice française

La vie de Norbert Tarayre prend un tout autre tournant. C'est en mars dernier que l'animateur de M6 avait annoncé la triste nouvelle sur son compte Instagram. Il se séparait de son épouse Amandine, avec qui il a eu trois filles. S'il avait patienté avant de faire cette confidence pour le bien de sa famille, il est aujourd'hui dans la tourmente. En pleine instance de divorce, Norbert Tarayre est plus en colère que jamais contre la justice française et pense que le rôle du père n'est pas suffisamment pris au sérieux. Dans une interview accordée à Télé-Loisirs, le cuisinier a déploré : "Dès qu'il y a des avocats au milieu, ça devient compliqué. Je préviens tous ceux qui vont se séparer : le plus dur n'est pas d'être face à son ex-femme quand tout se passe bien. C'est tout l'environnement qui va autour, tous les gens que tu rencontres et qui viennent te grignoter le cerveau, te mettre du 'bullshit' dans la tête, du venin, en te faisant croire que l'autre va faire en sorte de te dépouiller. Ce sont tous ces gens qui te regardent et qui te poussent à te défoncer la tronche autour d'une table."

"le père n'a droit à rien"

Norbert Tarayre, qui a accepté de participer à une célèbre télé-réalité, ne mâche pas ses mots. Si ses relations avec sa future ex-femme semblent être cordiales, il craint d'être "désavantagé" au niveau de la garde de ses filles. Le candidat de "Top Chef" a poursuivi : "J'ai dit aux avocats : pour vous, c'est un dossier. Mais nous, c'est notre vie ! Dans ma vie, je ne toucherai jamais l'intégrité de qui que ce soit. Mais je n'aime pas qu'on me fasse c...... Et je trouve que le système juridique français est défavorable aux papas. Personne n'ose le dire, mais il est défavorable. Dans les tribunaux, le père n'a droit à rien. C'est un géniteur. Il ne peut pas avoir le droit de voir ses enfants, il ne peut pas être considéré comme un parent." Une situation difficile que déplore le père de trois enfants et qu'il souhaite pointer du doigt.

Par Solène Sab