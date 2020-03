Norbert Tarayre dévoile son incroyable perte de poids

Découvert il y a plusieurs années dans la saison 3 de Top Chef en 2012, Norbert Tarayre ne gagnera pas l'émission. C'est son acolyte Jean Imbert qui remportera la finale. Le jeune cuisinier ne quittera plus jamais la chaîne M6 avec sa première émission diffusée quelques mois plus tard : "Norbert et Jean : Le Défi".

Depuis, il ne cesse d'enchaîner les émissions culinaires comme "Norbert, commis d'office", "La meilleure boulangerie de France", ou encore "Toque Show".

Mais cela faisait quelques mois que Norbert Tarayre était absent de nos petits écrans. Le 29 février 2020, il a fait son grand retour avec son nouveau programme diffusé sur 6ter "La Grande Vadrouille de Norbert". Le cuisinier parcourt la France avec son camping-car dans le but de moderniser les recettes les plus emblématiques de l'hexagone.

Et lors de la conférence de presse, Norbert qui pourrait être jury de Top Chef, s'est fait remarquer. Et pour cause, il a perdu énormément de poids.

22 kilos en moins

Il s'est confié au micro de Purepeople sur son incroyable perte de poids. "J'étais à 102 kilos, je suis passé à 80 kilos. Le secret, c'est : pas de régime ! Au contraire, je ne me suis jamais privé, il faut juste manger raisonnablement, car tout ce qu'on trouve bon ne l'est pas forcément pour notre corps".

Il a ensuite délivré quelques secrets au sujet de son nouveau mode de vie : "Le matin, je prends un bol de flocons d'avoine avec du lait, je rajoute des myrtilles ou des fruits de saison, je fais deux œufs sur le plat et deux galettes de sarrasin. Ça déjà, ça me cale jusqu'à midi. À midi, je me fais un plat, des pâtes ou du riz avec des légumes. (…) Et le soir, une salade, pas d'entrée et pas de dessert".

Par J.F.