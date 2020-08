Norbert Tarayre en deuil : son poignant message à une amie décédée sur Instagram

Mauvais jours pour Norbert Tarayre. Le juré de "La meilleure Boulangerie" sur M6 a annoncé une bien triste nouvelle sur son compte Instagram. Une de ses amies proches, prénommée Anne Berthelot, vient de décéder des suites d’un cancer après cinq ans de lutte.

Ce vendredi 7 août, l’acolyte de Jean Imbert a tenu à rendre hommage à son amie, pâtissière de profession et mère de famille, avec un poignant message diffusé sur son compte Instagram.

"Je serai là pour ta famille"

"Tu es partie en me laissant plein de beaux souvenirs, de merveilleux moments. Tu es partie et à présent comme je te l’ai promis je serai là pour ta famille. Tu es partie en me disant 'Nono le boulot c’est bien mais rien ne vaut la vie de famille et les amis'. Tu es partie et tu me laisses ce goût sucré de tes bonnes pâtisseries", commence-t-il en légende d’un cliché d’une banderole sur laquelle il est écrit "Cupcake", surnom qu’il donnait à son amie.

"Aujourd’hui, c’était le jour où tous on te dit merci, tu nous as montré que vivre est une chance et en plus de nous le montrer avec un crabe dans le corps depuis 5 années sans jamais pleurer mais au contraire tu nous as gâtés d’amour, de sucreries et plein de gourmandises", poursuit-il. Norbert Tarayre termine son message avec beaucoup d'émotion : "Mes pensées vont à ta famille, parents et beaux parents mais aussi à Loriane, Eva, Maxence et ton fidèle et fabuleux époux Cyril. Je te dirai ceci ma Cupcake : Il y a les amis, il y a la famille et il y’a des amis qui deviennent la famille".

