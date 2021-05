Norbert Tarayre hospitalisé en urgence : Il annonce faire une pause

Norbert Tarayre enchaîne les projets. Depuis son passage dans l’émission Top Chef il y a quelques années, le cuisinier a animé l’émission "Norbert et Jean : le défi" sur M6, puis a lancé sur 6ter son émission "Norbert commis d’office". Il est par la suite revenu sur M6 pour animer La Meilleure boulangerie de France, et le chef a également décidé de lancer son propre One man show dans une pièce de théâtre. Mais il semblerait que le corps de Norbert Tarayre n’arrive plus à suivre la cadence de travail du chef. Il y a quelques heures, le père de famille a révélé à ses abonnés qu’il est actuellement hospitalisé. C’est sur son compte Instagram que l’ancien candidat de M6 a donné de ses nouvelles.

Les internautes inquiets

Le chef cuisinier a posté une photo de lui la mine fatiguée : "Salut les amis, voilà quand la machine s’emballe... résultat un "pneumothorax" rien de vital mais je vais faire un arrêt au stand pendant 3 semaines et normalement je serai sur pied... en tous les cas je vais être chouchouté par mon amoureuse, prenez soin de vous , je vous embrasse". Rapidement, le chef a reçu une pluie de soutien de la part des internautes : "Bon rétablissement", "Pleins de bonnes énergies pour ce moment", "Prends soin de toi", "Bon courage", "Prenez soin de vous". Des commentaires qui devraient remonter le moral de Norbert.

Par Alexia Felix