Norbert Tarayre partage une heureuse nouvelle en vidéo

Le monde entier vit une crise sans précédent. La France et les autres pays font face à une situation inédite. La pandémie de coronavirus fait des milliers de victimes chaque jour et il n'y a toujours aucun remède pour traiter les malades. De plus, de nouveaux symptômes sont sans cesse recensés et le virus demeure toujours un grand mystère pour les scientifiques. Si l'actualité est plutôt dramatique et semble parfois irréelle ces dernières semaines, il y a quand même quelques bonnes nouvelles qui sont annoncées ! Eh oui, Norbert Tarayre, qui s'est récemment séparé de sa femme, Amandine, la maman de ses trois filles, a apporté un peu de baume au coeur à tous ses fans en annonçant un heureux événement en vidéo ! Sa famille va s'agrandir...

La famille s'agrandit !

C'est sur Tik Tok, le nouveau réseau social qui cartonne en cette période de confinement, puis ensuite sur son compte Instagram que Norbert Tarayre a dévoilé cette merveilleuse nouvelle. Il attend un heureux événement avec sa nouvelle compagne et va devenir papa pour la quatrième fois. Après l'annonce de sa séparation avec sa femme, il avait expliqué sur Instagram : "Depuis nous avons refait chacun notre vie et nous nous voyons parfois avec nos conjoints respectifs.". Si Norbert Tarayre était resté discret sur l'identité de la femme qui partage désormais sa vie, il a fait une belle annonce ce mardi 28 avril. Dans une vidéo, le chef prépare un gâteau avec ses filles et à la fin de cet extrait, au moment où tout le monde déguste le gâteau, la nouvelle compagne de Norbert Tarayre débarque et dévoile un adorable baby-bump où est écrit sur son ventre : "deux parts de gâteau pour moi" accompagné du hashtag #boy. En légende, il a identifié les personnes présentes sur cette vidéo, y compris la mère de son futur enfant qui est maquilleuse professionnelle : "participation exceptionnelle de Gayane Tarayre, @gayane_tarayre @abi_makeupartist, de Aliya et de mon baby boy.". Une vidéo adorable qui fait du bien en ces temps moroses !

Par Solène Sab