Norbert Tarayre : pourquoi il a accepté de participer à une célèbre télé-réalité ?

Norbert Tarayre est incontestablement l'un des chefs les plus emblématiques de la chaîne M6. Découvert par le grand public dans la saison 3 de Top Chef, le cuisinier n'a pas remporté le concours. Face à lui, se trouvait celui qui deviendra son ami, Jean Imbert. Même s'il n'a pas remporté le concours, le chef a eu un beau lot de consolation, être apprécié du grand public. Cela lui a permis d'enchaîner les différents contrats avec la chaîne. Après "Norbert et Jean : Le défi", "Norbert, commis d'office", "la meilleure boulangerie de France", ou encore "Toque Show". Norbert Tarayre qui va bientôt devenir papa pour la quatrième fois a lancé une nouvelle émission il y a quelques semaines, malheureusement stoppée par le confinement "La grande vadrouille de Norbert".

En attendant de le retrouver à la tête de sa propre émission, les fans de Norbert Tarayre pourront le retrouver ce vendredi 4 septembre dans l'émission "Les Marseillais VS Le Reste du Monde". En effet, les deux clans devront s'affronter lors d'une épreuve de cuisine orchestrée par Norbert Tarayre en personne. Dans une interview à Télé-Loisirs, le chef qui a perdu beaucoup de poids s'est confié sur la raison pour laquelle il a accepté de participer à l'émission.

"Ça fait plusieurs années que je demande à la production d’intervenir dans l’émission. Pendant le confinement, j'ai vécu enfermé dans mon appartement avec ma femme, enceinte et mes 3 filles. L'émission 'Les Marseillais' a été notre échappatoire face à l’actualité anxiogène des chaines d'info' en continu et des talk-show d'avant-soirée. On se retrouvait tous les cinq sur le canapé et on regardait 'Les Marseillais aux Caraïbe's tous les soirs".

Avant d'ajouter : "Les gens ne comprendront pas pourquoi j’adore Les Marseillais mais moi j’ai compris en regardant pourquoi ils étaient aussi populaires. J’ai trouvé ça très drôle. Des fois, il y a de la bêtise, mais j’aime leur spontanéité. Ils n’ont pas de barrière. Ils sont comme vous et moi. Je les ai trouvés formidables et très gentils".

Par J.F.