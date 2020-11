Norbert Tarayre : pourquoi il en veut au gouvernement sur la crise de la Covid-19 (Exclu Vidéo)

Depuis le début de la crise du coronavirus en France, les restaurateurs dans le pays vivent un véritable enfer. Dès le premier confinement, les bars et restaurants ont été contraints de fermer leurs portes. Et alors qu’ils espéraient remonter la pente en cette fin d’année, le gouvernement a malheureusement révélé que la réouverture n’aurait pas lieu avant janvier 2021 à la suite de la deuxième vague. Un coup dur qui touche tous les restaurateurs, même Norbert Tarayre. Ce dernier était l’invité de Jordan de Luxe ce lundi 30 novembre dans l’émission "L’Instant de Luxe". Et rapidement, Norbert Tarayre a donné son avis sur la situation actuelle : "C’est la catastrophe, je pense surtout à mes salariés, je pense surtout à les fournisseurs, je pense surtout à tous les gens autour".

"J’en veux au gouvernement"

Heureusement pour Norbert Tarayre, son associé a réussi à prévoir toute la crise à l’avance, dès le mois de décembre 2019. Ils ont ainsi pu se mettre à l’abri financièrement : "C’est là que moi quelque part j’en veux au gouvernement. Parce que en état de crise, quand on sent qu’il y a une crise quelque part dans un pays qui est quand même la Chine, je pense que notre gouvernement aurait dû nous prévenir. Ce dont je reproche au gouvernement c’est d’avoir laissé un peu comme une gangrène l’économie partir en sucette alors de dire stop. Je suis pas là pour faire c’est l’heure de rendre des comptes non, mais je trouve que c’était dommage des gens qui font des études alors que nous mon associé et moi on a jamais fait d’école, on a trouvé l’idée tout de suite (…) Moi j’ai protégé mes restaurants. On a verrouillé une trésorerie. On a fait un appel de fond et on a protégé notre trésorerie".

Et selon le chef cuisinier, les Français ne devraient pas s’en prendre aux assurances : "Moi je dis le seul et unique responsable là-dedans c’est l’Etat. l’Etat nous dit vous ne pouvez pas exploiter, alors payez-nous. Au moins nos charges. On trouve des solutions. Nous notre but c’est de préserver les gens qui nous travaillent. C’est nos collaborateurs, nos collaboratrices, on en a 300, et ces gens-là qui nous aident au quotidien, qui font que on réussit, non on lâche personne".

Par Alexia Felix