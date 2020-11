Norbert Tarayre séparé de sa femme Amandine : quels liens ont-ils gardés ? (Exclu vidéo)

Norbert Tarayre a fait quelques confidences à Jordan de Luxe dans son émission "L'instant de Luxe" qu'il présente quotidiennement sur Non Stop People. Dans un premier extrait, le cuisinier a évoqué sa situation face à la fermeture des restaurants, mesure prise par le gouvernement pour lutter contre la propagation du coronavirus en France. "C’est la catastrophe, je pense surtout à mes salariés, je pense surtout à les fournisseurs, je pense surtout à tous les gens autour", a-t-il commencé.

Et de poursuivre : "J’en veux au gouvernement (...) Quand on sent qu’il y a une crise quelque part dans un pays qui est quand même la Chine, je pense que notre gouvernement aurait dû nous prévenir. Ce dont je reproche au gouvernement c’est d’avoir laissé un peu comme une gangrène l’économie partir en sucette (...) Moi j’ai protégé mes restaurants. On a verrouillé une trésorerie. On a fait un appel de fond et on a protégé notre trésorerie".

"Je n'ai pas été là pendant 9 ans..."

Dans cette même interview, Norbert Tarayre a accepté de revenir sur son divorce avec d'Amandine, la maman de ses trois filles. "C'était un divorce quasiment ineluctutable. Je pense qu'on avait fait un bout de chemin. On est resté ensemble pendant 13 ans (...) On s'est connu jeune (...) Amandine avait envie de fraîcheur, elle avait envie d'une vie fun, d'une vie jeune (...) Elle a été maman très jeune, à 22 ans (...) J'ai beaucoup vécu avant elle, je me suis éclaté (...) J'ai fait beaucoup de choses", a-t-il confié sur les raisons de cette séparation.

Quels sont leurs rapports aujourd'hui ? "On s'entend très, très bien. On a encore modifié la garde alternée (...) Je n'ai pas été là pendant 9 ans, j'ai travaillé (...) On a fait un choix avec Amandine, c'est de me laisser travailler et qu'elle garde les enfants (...) On n'était vraiment pas pareil. Elle avait envie de choses que j'avais déjà eues (...) C'est le fait de la vie, au quotidien", a-t-il répondu.

Confidences exclusives. Ne pas reprendre sans citer "L'instant de Luxe" sur Non Stop People.

