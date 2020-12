Norman Thavaud accusé de racisme après un sketch sur l'actrice qui joue le prochain James Bond

Depuis le début du mois de décembre, Amazon Prime Video propose à ses abonnés le deuxième one-man show de Norman Thavaud. Un spectacle baptisé "Le Spectacle de la maturité" capté durant le déconfinement à La Cigale. Au cours de ce spectacle, celui qui vient de devenir papa pour la première fois aborde le prochain volet de la saga James Bond.

"Alors la dernière connerie qu'ils ont trouvée pour lutter contre le racisme, c'est dans le prochain James Bond qu'ils tournent là. Le prochain personnage de James Bond, Agent 007, sera incarné par une femme renoi. Est-ce qu’on n’est pas allé trop loin dans la lutte contre le racisme ? 'My name is Bond, Fatoumata Bond'. Non ça va pas du tout, je suis pas d’accord. Ok ? James Bond, c'est un personnage, on l'aime comme ça. On doit pas le changer du jour au lendemain pour un quota. Ou alors ok. On dit que James Bond est une femme renoi. Mais alors le jour où on tournera le biopic de Michael Jordan au cinéma, je veux qu’on mette Thierry Lhermitte, et que tout le monde valide ça normal. Que genre la salle fasse "On est tellement ouverts" lance Norman.

Norman pointé du doigt par la chanteuse Yseult

Quelques phrases qui malheureusement n'ont pas eu l'effet escompté et qui ont provoqué la colère de nombreux internautes. La chanteuse Yseult s'est insurgée sur les réseaux sociaux "Commentaire raciste, misogyne en tout impunité" a-t-elle écrit avant de partager l'analyse du compte "Décolonisons" qui explique pourquoi "rien ne va" dans ce sketch de Norman Thavaud. Si le jeune homme de 33 ans a été interpellé par des nombreux internautes, il n'a cependant pas réagi à la polémique.





Par E.S.