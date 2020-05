Nos chers voisins : Isabelle Vitari dévoile son salaire (exclu vidéo)

Pendant cinq ans (de 2012 à 2017), Isabelle Vitari a cartonné sur TF1 dans la série "Nos chers voisins". Elle interprétait Karine Becker, maman moderne dont l’amoureux, le barman Alain Stuck Becker était joué par Gil Alma. A la question "combien gagnait-elle dans cette série", l’actrice répond en toute franchise. "On avait des cachets, on a fini à la fin de la série, on avait 800 euros par jour mais attention, on ne travaillait pas tous les jours. Parfois on ne travaillait que 20 jours dans l’année", répond Isabelle Vitari. "C’est énorme (comme cachet) mais on travaillait seulement 20 jours dans l’année, ça faisait 16 000 euros par an", précise toutefois l’héroïne de "Seconde chance", série également diffusée sur TF1. L’ancienne partenaire de jeu de Thierry Samitier indique qu’avec cet argent, elle s’est acheté un appartement. "Avec la série, c’est là où j’ai gagné le plus d’argent, ça a duré 5 ans", continue-t-elle. "Au début on était moins payé mais on tournait plus. Les acteurs étaient tous payés pareil on était une troupe", précise Isabelle Vitari.

Les comédiens de la série tous payés pareil

"Je pense que Martin Lamotte devait gagner un petit plus quand même ce qui est normal, c’est la star", souligne-t-elle toutefois. Invité de "L’Instant de Luxe" sur Non Stop People en février 2020, Gil Alma révélait aussi son salaire dans "Nos chers voisins". "Pour la première saison de "Nos chers voisins", j’avais gagné 35 000 euros sur l’année, ce qui n’est pas énorme", avait-il indiqué rappelant au passage que "le gros problème de [son] travail, c’est que c’est en dents de scie". Heureusement pour Gil Alma et Isabelle Vitari, les comédiens ont pu participer à de nombreux autres projets artistiques. Tous deux se produisant notamment sur scène dans des one-man / one-woman- show.

Par Ambre L