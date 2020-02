Nos chers voisins, pub Coca-Cola : Gil Alma dévoile ses salaires (exclu vidéo)

Si Gil Alma a débuté sa carrière de comédien au cinéma en jouant notamment pour Costa-Gavras dans "Eden à l’ouest" ou encore "Bienvenue à bord" d’Éric Lavaine, c’est à la télévision qu’il se fait connaître du grand public. Pendant cinq ans (2012-2017), il incarne Alain Stuck Becker dans "Nos chers voisins". Il interprète un barman de profession et petit ami de Karine Becker, jouée par Isabelle Vitari. Une série qui a fait les beaux jours de la première chaîne pendant un temps. Sur Non Stop People, Gil Alma a évoqué en toute franchise le salaire qu’il a perçu en jouant dans la série de TF1. "Pour la première saison de "Nos chers voisins", j’avais gagné 35 000 euros sur l’année, ce qui n’est pas énorme", a-t-il indiqué rappelant au passage que "le gros problème de [son] travail, c’est que c’est en dents de scie".

Le comédien a pu compter sur la pub pour arrondir ses fins de mois

Heureusement pour lui, Gil Alma a tourné plusieurs pubs qui lui ont permis de gagner un peu plus d’argent. À la question de savoir quel était "son plus gros coup financier", le comédien a répondu sans hésiter "la pub que j’ai faite pour Coca-Cola Zéro". "Elle est arrivée quand je ne travaillais pas beaucoup, ça m’a fait un peu de pub. Cette pub a été achetée dans toute l’Europe du nord et en Amérique du Sud. Là, pour deux journées de tournage et les droits qui font qu’on est bien payé, j’avais été payé 40 000 euros. Autant que pour un an de "Nos chers voisins" ", a révélé le comédien précisant tout de même "c’était un gros coup, les pubs françaises, c’est beaucoup moins."

Gil Alma, discret sur sa vie privée, est actuellement en tournée avec son nouveau one-man-show "200% naturel".

Par Ambre L