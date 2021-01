Notre-Dame de Paris : pourquoi Julie Zenatti aurait pu être écartée du spectacle (Exclu vidéo)

En septembre dernier, Evelyne Thomas a débarqué sur Non Stop People aux commandes d'une toute nouvelle émission dans laquelle elle reçoit une personnalité pour parler avec elle de son actualité, mais aussi de sa vie intime. Ainsi, depuis son arrivée sur la chaîne, elle a échangé avec Vincent Mc Doom, Babette de Rozières, mais aussi avec Clara Morgane qui lui avait expliqué pourquoi elle veillait à ne pas exposer sa famille sur les réseaux sociaux. Plus récemment, la présentatrice phare de "C'est mon choix" a recueilli les confidences de Jean-Pascal Lacoste, notamment sur son expérience en 2001 à la "Star Academy".

"J'ai été recruté en casting sauvage. C'était ma dernière saison en tant que pompier sur la plage. Tous les étés, je bossais en tant que sauveteur chez les pompiers. On est venu me voir en me disant : 'On fait un jeu télé où il faut chanter'. Je leur ai dit : 'Si c'est une blague (...) vous vous servez un café, moi je surveille des gens'. Ils sont restés toute la journée, ils m'ont regardé faire un peu le pitre. Et le soir, ils m'ont dit : 'Chante nous une chanson, fais quelque chose'. J'ai fait une connerie face à la caméra et de fil en aiguille, ils m'ont rappelé et je me suis retrouvé sur le prime", racontait-il.

Des répétitions... à l'écart

Ce lundi 18 janvier, Evelyne Thomas reçoit Julie Zenatti dans son émission diffusée sur Non Stop People. Dans un extrait inédit, la chanteuse revient sur ce qu'elle a vécu lors de sa participation au spectacle "Notre-Dame de Paris" dans lequel elle a interprété Fleur-de-Lys aux côtés de Garou, Patrick Fiori ou encore Hélène Ségara. L'occasion pour elle de confier qu'elle ne se sentait pas à sa place. "La seule chanson que je chante seule, je demande au metteur en scène qu'on ne me voit pas. Il y a un tulle devant moi et je suis vraiment toute seule, je ne suis absolument pas proche du public. Je dois juste chanter dans mon rond de lumière et là, je me sens bien", dit-elle.

Elle révèle ensuite n'avoir jamais répété le spectacle sur scène avant la première. "Je n'arrivais pas à monter sur la scène avec les autres qui me regardent, et ils m'ont gardé quand même. Ils y ont cru. J'aurais pu me faire virer 162 fois, vraiment. Je répétais au sous-sol avec l'assistante du metteur en scène. Je crois que je ne vis pas le truc comme je devrais le vivre. Je n'en parle pas. Les six premiers mois, on est à Paris au Palais des Congrès. On se met d'accord avec la production et mes parents de dire que je ne ferai pas de promotion. Je ne vais pas à la télé (...) Je voulais chanter, je voulais qu'on m'entende, je ne voulais pas qu'on me voit", continue-t-elle.

