N’oubliez pas les paroles : Margaux bientôt éliminée ? Des internautes l’affirment

Après Paul dans "Les 12 coups de midi" sur TF1, c'est au tour de Margaux de faire parler d'elle pour sa participation à "N'oubliez pas les paroles" sur France 2. Depuis le mois de décembre, cette Bretonne de 24 ans enchaîne les victoires dans l'émission présentée quotidiennement par Nagui. Jeudi 30 janvier, celle que l'on surnomme "La Reine Margaux" cumule 57 victoires et 509 000 euros de gains, battant ainsi le record historique de victoires.

Au classement des meilleurs maestros de l'émission, la jeune femme a pris la première place devant Kevin et Renaud. Mercredi dernier, Margaux a présenté Antoine, avec lequel elle file le parfait amour depuis plus de deux ans. Mais ce dernier n'a pas pu la rejoindre sur le plateau de l'émission... à cause de Nagui ! L'animateur s'est expliqué : "J'ai interdit l'entrée du plateau à Antoine. Quand Antoine est là, elle perd. Antoine est dans la loge, voilà !"

Son aventure déjà spoilée ?

Alors que Margaux s'apprête à poursuivre son aventure dans "N'oubliez pas les paroles", une rumeur la concernant circule depuis quelques jours sur les réseaux sociaux. En effet, son aventure aurait été spoilée, comme l'ont relayé plusieurs internautes sur Twitter.

"D'après certaines sources (Belgique, DOM-TOM) où l'émission est diffusée avec deux semaines d'avance, Margaux devrait être éliminée le 1/02 après 59 victoires et 530 000 euros de gains", a posté l'un d'entre eux. Un autre a confirmé cette version. "C'est malheureusement la vérité ! 1er février, elle prend son chèque", a-t-il affirmé. Pour le moment, France 2 n'a pas communiqué sur cette affaire.

d'aprés certaines sources ( belgique, domtom) ou l'émission est diffusé avec 2 semaines d' avance #margaux devrait être éliminée le 01/02 après 59 victoires et 530000 € de gains , à suivre donc. bonne semaine à vous Zazz04 — cobra62 (@Cobra62Christ) January 20, 2020

C'est malheureusement la vérité ! 1 er février elle prend son chèque ! — D-hanche ink Addict (@LaurentDescham5) January 25, 2020

Par Non Stop People TV