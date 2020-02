N'oubliez pas les paroles : Margaux sous pression en coulisses ? Elle dit tout

Son aventure a touché à sa fin ce lundi 3 février. Après de nombreuses semaines en tant que championne de l'émission N'oubliez pas les paroles sur France 2, Margaux a finalement été éliminée du jeu musical de Nagui après 59 victoires et 530 000 euros de gains. Auprès de nos confrères du Parisien, la jeune femme a confié ce que le jeu de France 2 a changé dans sa vie : "Il m'a aidée à prendre confiance en moi, même si c'est un travail de toute une vie ! Je ne suis pas du genre à prendre la grosse tête. Nagui m'a super bien accompagnée. Il va me manquer ! J'ai beaucoup travaillé pour apprendre par cœur environ 780 chansons. Je ne pensais pas en être capable. La détermination paye. C'est une leçon sur la vie : quand on donne tout pour réussir quelque chose, il y a un résultat".

"Je sentais que c'était la fin"

C'est finalement avec quelques erreurs sur les titres de Bénabar et Sacha Distel que Margaux a perdu face à sa concurrente Séverine. Et même avant de passer devant les caméras de l'émission, Margaux n'était pas sereine face à Séverine et a même senti qu'elle était en danger alors qu'elle se trouvait en coulisses avec sa rivale : "On s’est fait coiffer ensemble avant l’émission et je la voyais hyperconcentrée, en confiance. Je n’étais pas très en forme, je sentais que c’était la fin. Il fallait que ça arrive un jour". Mais malgré cette défaite, Margaux ne regrette rien : "Finir avec 59 victoires était impensable pour moi ! J'ai tout gagné, je suis allée au bout de mon aventure. Je suis triste, car je m'étais habituée à être sur le plateau, mais je n'ai pas d'amertume".

Par Alexia Felix