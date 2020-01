NRJ : l’ancien patron Max Guazzini dévoile son salaire (exclu vidéo)

Max Guazzini a un parcours on ne peut plus atypique. Lui qui se rêvait chanteur est devenu attaché de presse de Dalida avant de passer le concours de certificat d’aptitude à la profession d’avocat et de devenir avocat spécialisé en droit pénal. C’est parce qu’il connaissait le droit et le monde du spectacle qu’il débute à la radio dans les années 80 alors que la gauche vient de les libéraliser. Dès 1982, il travaille sur NRJ occupant des postes à la programmation ou encore à la promotion. Il se voit confier rapidement des rôles plus importants devenant secrétaire général en 1984 puis directeur des programmes puis directeur général et vice-président. Max Guazzini devient président du directoire du groupe NRJ (NRJ, Chérie FM, Nostalgie, Rires et Chansons) pendant vingt-deux ans. L’homme de radio décide de démissionner le 30 juin 2004 pour se consacrer à son club de rugby. Évoquant ce parcours sur Non Stop People, Max Guazzini a accepté de lever le voile sur son salaire. "Quand vous êtes actionnaire, le salaire n’est pas mirobolant", indique-t-il dans un premier temps avant de révéler avoir touché "aux alentours de 12 000 euros nets". "On était très économes", admet-il dans "L’instant de Luxe".

Un patron devenu philanthrope

Si Max Guazzini s’est consacré des années à la radio et au rugby – il a été président du Stade Français de 1992 à 2011 – l’avocat met aujourd’hui son temps – et son argent – au service d’une cause qui lui tient particulièrement à cœur : le bien-être animal. Le 23 janvier, à l’hôtel Drouot à Paris, il mettra en vente sa collection de disques d’or, de platine et de diamant. L'ancien patron d'NRJ en compte plus de 200 ! Chaque disque sera mis à prix à 150 euros, mais certains comme ceux de Madonna, U2, Mylène Farmer ou encore George Michael, promettent de partir à de bien plus belles sommes !

Par Ambre L