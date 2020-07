Odile Vuillemin au casting du biopic de Grégory Lemarchal : pourquoi ce projet lui tient à cœur

Les fans d'Odile Vuillemin ont rendez-vous ce jeudi 16 juillet sur France 3 pour la voir dans "Né sous silence", un téléfilm dramatique de 2017 réalisé par Thierry Binisti sur un scénario de Négar Djavadi et Johanne Rigoulot, d'après une idée de Négar Djavadi. Avant d'entreprendre ce projet, la comédienne de 44 ans a joué de 2009 à 2016 dans la série "Profilage" diffusée sur TF1. Elle a incarné pendant sept saisons le personnage de Chloé Saint-Laurent. En 2015, dans une interview qu'elle avait accordée au Parisien, elle avait annoncé son départ de la série. "Ce rôle merveilleux m'a permis de m'éclater, de me dépasser en tant que comédienne. Mais oui, j'arrête 'Profilage' (...) J'ai besoin de nouveaux challenges, de vivre d'autres expériences. Cela fait sept ans que je joue Chloé et c'est un bon cycle", disait-elle.

Pendant le confinement, Odile Vuillemin a donné de ses nouvelles sur les réseaux sociaux. Ainsi, le 4 avril dernier, elle avait tenu à faire passer un message. "Merci. À tous ceux qui prennent soin de nous, qui font fonctionner nos vies en ce moment. Toutes ces femmes, tous ces hommes de l'ombre qu'on ne remarquait pas et dont on comprend aujourd'hui l'essentielle importance #respect #merci #gratitude #amour", postait-elle en légende d'un selfie.

Des photos de tournage dévoilées

Avant la crise sanitaire, Odile Vuillemin a pu se concentrer sur un nouveau projet, celui du biopic consacré à Grégory Lemarchal et qui sera prochainement diffusé sur TF1. Baptisé "Pourquoi je vis", le téléfilm a été réalisé par Laurent Tuel. Il retrace le parcours et le combat du gagnant de "La Star Academy 4" décédé en avril 2007 de la mucoviscidose. Pendant plusieurs semaines, Odile Vuillemin a donné la réplique à Mickaël Lumière, qui interprète le rôle-titre dans cette fiction. Aux côtés d'Arnaud Ducret - qui incarne le père du chanteur - elle a endossé le rôle de sa mère, Laurence Lemarchal. Quant à Karine Ferri, c'est Candice Dufau qui a pris ses traits pour les besoins du tournage. Cette dernière a été vue dans "Plus belle la vie".

En février dernier, dans une publication postée sur sa page Instagram, Arnaud Ducret a annoncé la fin du tournage de ce biopic sur Grégory Lemarchal. L'occasion pour lui d'immortaliser le casting via une photo sur laquelle Odile Vuillemin apparaît. Cette dernière a d'ailleurs elle aussi partagé sur ses réseaux des clichés des coulisses du tournage, notamment lors de ses séances de maquillage (voir ci-dessous). Un projet qui lui tient particulièrement à coeur, comme elle le confiait en janvier dernier sur Instagram. "Pourquoi je vis... #gregorylemarchal #actress #lovemyjob #respect profonde émotion... #Laurence", postait-elle en légende d'un cliché représentant le collier qu'elle portait sur le tournage avec le visage de Grégory Lemarchal gravé dessus.

Par Non Stop People TV