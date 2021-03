Olivier Duhamel : son fils adoptif arrêté en état de démence

Olivier Duhamel et ses proches vivent une période des plus compliqués. Et pour cause, le 7 janvier dernier, Camille Kouchner a sorti son livre "La Familia Grande". L'avocate de 45 ans a dénoncé les actes incestueux dont son frère jumeau Victor a été victime de la part de son beau-père Olivier Duhamel. Une enquête a été ouverte par le parquet de Paris.

En attendant le résultat de cette dernière, Camille Kouchner s'est confiée sur le sujet au micro de France Inter, notamment sur la fois où elle l'a appris : "Tout le monde l'a su bien plus tard. Moi je savais parce que mon frère me l'a dit. Il a eu le courage de me le dire. Il a eu plus tard le courage de le dire à ma mère. J'étais la première et la seule pendant très, très longtemps. Mais pour rien au monde, je voudrais le culpabiliser de me l'avoir dit. C'est arrivé par la faute d'un autre et pas par sa faute à lui. Il me l'a dit, et il attendait quoi de moi... C'est la question qui me hantera toujours".

"je suis moi-même interloqué d'avoir eu ce comportement-là"

Mais depuis quelques jours, c'est le fils adoptif d'Olivier Duhamel qui fait parler. En effet, son fils adoptif été arrêté par la police à Sanary après une "série d'infractions". Ce dernier aurait provoqué un accident de voiture en conduisant la voiture d'un ami à lui. Mais l'homme ne se serait pas arrêté là puisqu'il aurait ensuite "porté des coups sur les pare-brise et autres rétroviseurs au gré du flux de la circulation".

Rapidement intercepté par la gendarmerie, il était en réalité en état de démence. Interrogé par les enquêteurs, il aurait révélé : "Je suis vraiment désolé, je suis moi-même interloqué d'avoir eu ce comportement-là", avant d'avouer qu'il avait commencé à boire suite à l'éclatement de l'affaire autour de son père.

Par J.F.