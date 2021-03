Olivier Marchal ancien flic : ce qu’il pense de la police aujourd’hui

Depuis quelques semaines maintenant, France 2 diffuse la série à succès "Les Rivières Pourpres". Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette troisième saison aura été celle du succès puisque les épisodes ont rassemblé pas moins de 4 millions de téléspectateurs. Un succès qui n'est pas étonnant puisque dans le rôle du commissaire Niemans, on retrouve Olivier Marchal. En quelques années, il s'est imposé comme étant une véritable figure du cinéma français et pour cause, son côté populaire plaît aux Français, comme l'a confié Anne Viau, directrice artistique de la fiction de TF1 au Parisien. "Il a une humanité que peu d’acteurs ont. Il l’apporte à ses personnages de flics, sans doute parce qu’il a lui-même été policier et il met toujours beaucoup de nuances dans son jeu. Dans la vie, c’est un gentil, un doux, un écorché vif. Sa sincérité transparaît et le public le ressent", a-t-elle expliqué.

"j’aime les flics et ce métier, je le respecte"

Mais si Olivier Marchal est si vrai dans ses personnages de flics, c'est qu'avant d'être acteur, il a été policier. Le 8 juin dernier, il se confiait sur son ancienne carrière sur BFMTV, à l'heure où les policiers sont souvent pointés du doigt dans l'actualité. Il n'avait pas hésité à apporter son soutien à ses anciens collègues. "J’aime les flics, et je suis là pour dire que j’aime les flics et que ce métier, je le respecte", assurait-il. Et de poursuivre : "Quand j’ai eu ma carte de flic, à l’époque il n’y avait pas de portable, je suis rentré dans la cabine téléphonique de l’école de police et j’ai appelé mon père pour lui dire : 'Je suis fier d’être policier'. J’ai juste envie qu’on continue d’être fier d’être policier aujourd’hui, c’est tout ce dont j’ai envie".

Par J.F.