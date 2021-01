Olivier Marchal : ce drame horrible qui l'a poussé à quitter la police

Après trois semaines d'intense suspense, les téléspectateurs vont découvrir ce jeudi 21 janvier 2021 le dénouement de la mini-série "La Promesse", diffusée sur TF1. La série marque le retour de la chanteuse et comédienne Sofia Essaïdi dans le rôle de Sarah Castaing, une enquêtrice hors-pair chargée de résoudre une affaire de disparition d'enfant... plusieurs années après une enquête similaire menée par son père, Pierre Castaing. Le personnage de Pierre Castaing est quant à lui incarné par le célèbre acteur et réalisateur Olivier Marchal.



Fgure bien connue du cinéma français, Olivier Marchal est surtout LE roi des fictions policières. On lui doit notamment le célèbre polar "36 quai des Orfèvres", les films "Carbone" et "Bronx" mais aussi les séries "Braquo" et "Flics".

Un drame à l'origine de sa reconversion

Et si Olivier Marchal connait si bien l'univers policier, c'est tout simplement car il a été officier de police par le passé ! En 2008, au moment de la sortie du film "MR73", le père de quatre enfants s'était confié sur un drame qu'il a vécu en 1982 alors qu'il enquêtait sur une scène de crime où un tueur avait assassiné un couple de manière sadique et quasiment sous les yeux de leur fille, alors en bas âge. "Ce jour-là, j'ai réalisé ce qu'était la barbarie et l'horreur à figure humaine. J'aimais pourtant mon statut de policier. Je l'avais choisi. J'y croyais. Mais tout a basculé. J'étais trop sensible" racontait-il.



Un fait divers qui l'a plongé dans la dépression, dans l'alcoolisme et qui l'a littéralement poussé à abandonner sa carrière dans la police. Il se lance alors dans le théâtre et tente d'oublier cette horrible scène de crime... jusqu'à la reproduire au cinéma dans MR73. Une façon pour lui de refermer la plaie ouverte 25 ans plus tôt : "J'ai eu besoin d'évoquer un drame qui a bouleversé mon existence et mis fin à ma carrière dans la police". C'est en 2002, après avoir à nouveau croisé la route de Sophie, la petite fille qui avait vu ses parents se faire assassiner par le tueur, 20 ans plus tôt, qu'Olivier Marchal a pris la décision de faire de son histoire un film : "J'ai été bouleversé par ces retrouvailles, avouait le réalisateur au Figaro en 2016. C'est là que l'idée du film a germé. Comme moi, elle avait besoin de faire partager sa souffrance, d'évoquer un drame jusqu'alors tabou. Elle est venue sur le tournage, au montage. Elle a pleuré. Ça l'a apaisée, libérée" expliquait le père de Zoé Marchal.

Par E.S.