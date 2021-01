Olivier Marchal : retour sur sa relation particulière avec Catherine, son ex

Le 7 janvier dernier, TF1 a lancé sa toute nouvelle série baptisée "La Promesse" dans laquelle Olivier Marchal donne la réplique, entre autres, à Sofia Essaïdi. Un premier épisode qui a cartonné, puisqu'il a rassemblé 7,5 millions de téléspectateurs. Un score que l'actrice de 36 ans a partagé sur Twitter, accompagné du message suivant : "Oh la la, je vais mettre 2 ans à me remettre de la gentillesse et de la bienveillance de tous vos messages. Je ne sais pas comment vous remercier... Je suis extrêmement émue et touchée par tant de soutien et d'amour... MERCI. Je vous embrasse du fond du coeur".

Dans cette fiction, les téléspectateurs ont aussi retrouvé Lorànt Deutsch. Il interprète le rôle du lieutenant Jérôme Sambuc. Dans un entretien à Télé 7 Jours, nos confrères ont voulu savoir si l'acteur de 45 ans connaissait Olivier Marchal et Sofia Essaïdi avant le tournage. "Sofia, je ne la connaissais que de nom. En revanche, je connaissais Olivier. Dans le milieu, c'est l'une des rares personnes que j'ai contactées pour la rencontrer. Son parcours, son expérience m'ont toujours fasciné... Je suis assez admiratif de lui. J'ai demandé à le rencontrer en 2003. Olivier a été très chouette et m'a dit qu'un jour on travaillerait ensemble. Il aura fallu attendre dix-sept ans ! Je suis heureux de l'avoir croisé dans ma vie d'acteur. Comme quoi, l'année 2020, n'a pas été que pourrie !" a-t-il dit.

Un mariage toujours d'actualité

Discret sur sa vie privée, Olivier Marchal a gardé de bons rapports avec son ex, Catherine Quiniou, de son nom de jeune fille. Cette dernière est actuellement au générique de la série "Ici tout commence" sur TF1 dans laquelle elle interpètre la cheffe Claire Guinot. Marié en 1995, le couple a eu quatre enfants : Léa née en 1994, Zoé née en 1998, Ninon née en 2006 et Basile né en 2009. Aujourd'hui séparés - depuis 2015 - les anciens tourtereaux n'ont pas tiré une croix définitive sur leur relation.

En effet, ces derniers n'ont jamais divorcé et vivent toujours ensemble "de temps en temps". "Nous avons une maison ensemble. Nous partons en vacances ensemble, et encore plus qu'avant, nous travaillons ensemble. Nos enfants sont élevés par leurs deux parents. Notre relation est unique, notre couple existe, et le reste appartient au domaine privé", confiait-elle à Paris Match.

Par Non Stop People TV