Olivier Marchal séparé de sa femme : pourquoi ils n'ont jamais divorcé

Ce lundi 6 janvier, la série "Les rivières pourpres" revient sur France 2. L'occasion pour les téléspectateurs de retrouver à l'écran le duo formé par Erika Sainte et Olivier Marchal. Très discret sur la scène médiatique, le comédien l'est tout autant lorsqu'il s'agit de se confier sur sa vie privée. Papa de quatre enfants, Léa, Zoé, Ninon et Basile, Olivier Marchal s'emploie minutieusement à ce que l'équilibre de sa joyeuse fratrie soit préservé. En 1995, c'est à l'actrice Catherine Quiniou qu'il s'est marié. Aujourd'hui séparés, les deux ex-amants n'ont pas pour autant choisi de faire ménage séparé, comme l'expliquait Catherine Quiniou dans les colonnes de Paris Match : "Nous avons une maison ensemble. Nous partons en vacances ensemble, et, encore plus qu'avant, nous travaillons ensemble. Nos enfants sont élevés par leurs deux parents. Notre relation est unique, notre couple existe, et le reste appartient au domaine privé."

Une relation pas comme les autres

S'ils sont désormais séparés, hors de question pour Olivier Marchal et Catherine Quiniou de ne plus se voir. Pour eux, l'essentiel est de préserver une relation amicale. C'est pourquoi ils préfèrent ne pas penser au divorce ! C'est en tout cas ce que confiait Catherine Quiniou en décembre 2017 : "Le mot séparation n'est pas approprié. Disons que notre mode de fonctionnement a changé. Mais nous n'avons absolument rien brisé de notre vie de famille, de notre partenariat professionnel, ni de notre amitié. Je comprends que ce soit difficile à admettre. Je crois que cela demande juste de l'amour en fait. L'histoire amoureuse du départ s'est transformée, mais il n'y a pas de rupture" expliquait-elle alors. Une façon comme une autre d'envisager l'amour ! De son côté, Olivier Marchal continue son bonhomme de chemin, sur petit et grand écran.

Par Sarah M